«دراجون أويل» تنظم الحفل السنوي لموظفيها وتعلن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون

المصدر: دبي - البيان

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نظمت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي حفلها السنوي لعام 2024 تحت شعار«نجاحك نجاحنا»، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز التواصل مع موظفيها في بيئة عمل سعيدة. حضر الحفل المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي للشركة والدكتورة مريم مطر مؤسس رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية وبرونو د سوزا الرئيس التنفيذي للعمليات ــ دبي والمناطق الشمالية لمجموعة برجيل القابضة، وعدد كبير من مسؤولي وموظفين الشركة، وذلك في فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس.

وفي كلمته خلال الحفل، قال علي الجروان: نجتمع في هذا الحفل السنوي لموظفي الشركة لنحتفل معاً بإنجازاتنا تحت شعار «نجاحك نجاحنا». ونحن فخورون بكل فرد منكم فأنتم العمود الفقري والقلب النابض وشريان الحياة للشركة وطاقتكم وإبداعاتكم وإخلاصكم تدفع الشركة والشركاء والمقاولين التابعة لها للأمام، فكل يوم، يجلب كل واحد منكم مهارته وخبراته ووجهات نظره الفريدة والمبتكرة مما يجعل بيئة العمل ديناميكية ومزدهرة.

وأضاف: أنتم من تواجهون التحديات وتبتكرون حلولاً جديدة مع الفنيين والمعنيين لجعل دراجون أويل واحدة من أهم الشركات النفطية على مستوى العالم خصوصاً في الدول التي نعمل بها مثل تركمانستان، ومصر، والعراق.

وأكد أن هذه النجاحات والإنجازات ثمرة لجهود مشتركة بين مجلس الإدارة وإدارة الشركة وجميع موظفيها والتزامنا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة.

وقال: نفتخر أننا أصبحنا جزءاً من الإنجازات الرائدة التي تعزز المكانة العالمية لدولة الإمارات ودبي، حيث نعمل جميعاً على تنفيذ العديد من العمليات الفنية والمشاريع المبتكرة في مجال الطاقة بجهود وسواعد فرق العمل المتوزعة في مواقعنا بالدول التي نعمل بها .

وتم خلال الحفل عرض فيديو حول أبرز إنجازات الشركة . واختتم الحفل بالإعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون لتحفيز وتمكين الموظف في بيئة عمل محفزة وصحية شملت الاتفاقيات اتفاقية تفاهم مع برجيل القابضة بحضور برونو د سوزا، واتفاقية تعاون بين دراجون أويل وبرنامج بطاقة الخصومات (إسعاد) وسيتم توقيعها بين الطرفين الأسبوع المقبل.

وأشاد موظفو الشركة باهتمام الإدارة العليا بتنظيم الحفل السنوي وحرصها على تعزيز التواصل معهم.

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