120 % نمو مبيعات مجموعة إينوك من زيوت التشحيم البحرية في اليونان

المصدر: دبي - البيان

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سجّلت مجموعة إينوك نمواً بنسبة 120 % في مبيعات ذراعها لأعمال زيوت التشحيم البحرية في اليونان، خلال الفترة من 2022 إلى 2023. وعلى الصعيد العالمي، ورّدت إينوك أكثر من 24 مليون لتر من زيوت التشحيم البحرية إلى أكثر من 2700 سفينة في أكثر من 300 ميناء حول العالم خلال 2023، إذ تغطي شبكة إينوك لتزويد منتجات زيوت التشحيم البحرية «ستراتا» في الوقت الراهن 400 ميناء بحري في 32 دولة.

وقال سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نواصل جهودنا للتعاون مع وكلاء موزعين في الأسواق البحرية الرئيسة، بما في ذلك اليونان، حيث نرى إمكانات قوية لمزيد من فرص النمو المتاحة.

وكشفت إينوك مؤخراً عن تشكيلة شاملة من زيوت التشحيم الصديقة للبيئة للسفن البحرية، والتي من المتوقع لها أن تسهم في جهود إزالة الكربون في القطاع البحري محلياً وعالمياً.

ولتعزيز مكانتها في اليونان، شاركت مجموعة إينوك في استضافة مؤتمر تقني، بالتعاون مع شركة «تكنافا»، مورد المعدات البحرية وخدمات الدعم التقني لقطاع الشحن اليوناني، حيث عرضت منتجات إينوك من زيوت التشحيم البحرية أمام أكثر من 200 من مالكي السفن والتجار والموزعين. وبنهاية 2024، تهدف إينوك إلى توسيع حضورها العالمي في مجال تزويد منتجات زيوت التشحيم البحرية «ستراتا»، بإضافة 80 ميناءً جديداً إلى شبكتها الحالية.

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