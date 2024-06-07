«بنك أوف أميركا» ينقل أحد كبار صانعي الصفقات إلى دبي

المصدر: دبي – مصطفى درويش

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقل بنك أوف أميركا، شعيب نور محمد، أحد كبار صانعي الصفقات في البنك إلى دبي لازدهار المعاملات في صناعة الطاقة بالشرق الأوسط، وفقاً لمصادر مطلعة. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر خاص، إن شعيب، العضو المنتدب في مجموعة تحويل الموارد الطبيعية والطاقة بالبنك، سينتقل إلى دبي للمساعدة في تعزيز جهود الفريق في هذا القطاع.

وأصبح عمالقة الطاقة في الشرق الأوسط من أكثر صانعي الصفقات انشغالاً في الصناعة، حيث يقومون بتحويل أعمالهم عن طريق بيع حصصهم وتنويع محافظهم الاستثمارية على المستوى الدولي. وقال كلاوس فروهليتش، الرئيس التنفيذي للاستثمار، في مقابلة أجريت معه مؤخراً، إن أدنوك، ومقرها أبوظبي، تمضي «بأقصى سرعة» في توسعها. وقال مصرفي سابق يقود عمليات الاندماج والاستحواذ في أدنوك إن فورة الصفقات ستستمر. وبنك أوف أميركا هو أحد البنوك الرائدة التي تساعد في ترتيب بيع أسهم أرامكو. وعمل أيضاً على صفقات كبيرة لشركة أدنوك، بما في ذلك بيع حصة بقيمة 10 مليارات دولار في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لمجموعة مستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز