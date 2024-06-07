شهادة بلاتينية لـ«ون زعبيل» لحلول الاتصال الرقمي وبنيته التحتية

المصدر: دبي- البيان

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حصل مشروع ون زعبيل المطور من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على شهادة اعتماد التصنيف البلاتيني من «وايرد سكور» WiredScore. وتُقيّم هذه الشهادة البنية الرقمية القوية وحلول الاتصال الرقمي اللذين يلبيان متطلبات الحياة العصرية.

وشهد دخول الشهادة إلى المنطقة تسارعاً كبيراً، وقد بات ون زعبيل أحد مبنيين حصلا على التصنيف البلاتيني في دبي.

واستفاد المستأجرون في مكاتب ون زعبيل من حصوله على هذه الشهادة حيث يقدم المشروع للأعمال سرعة وموثوقية كبيرة في الاتصالات الرقمية بما في ذلك السعة الهائلة للبيانات والموثوقية العالية، وشبكة إنترنت فائقة السرعة، وكذلك بنية تحتية قوية للكهرباء. وساهمت مكاتب ون زعبيل الحيوية في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال.

وقال عصام كلداري، مدير ون زعبيل: منذ مراحل التأسيس الأولى للمشروع، تم وضع الاتصال الرقمي على رأس قائمة أولوياتنا ومكاتب ون زعبيل خير مثالٍ على اهتمامنا بالبنية التحتية الرقمية. وقد توّجت جهودنا في هذا المجال بحصولنا على التصنيف البلاتيني من WiredScore، بل حققنا المرتبة الأولى في هذا التصنيف.

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