«أرادَ» ترسي عقوداً إنشائية بـ 1.48 مليار درهم لبناء المرحلتين الأخيرتين من «مَسار»

المصدر: الشارقة - البيان

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أرست أرادَ عقدين رئيسيين بقيمة 1.48 مليار درهم لتشييد سيكويا وسرو، المرحلتين الأخيرتين من مجتمع مسار الأخضر الذي تبلغ قيمه مبيعاته الإجمالية 9.5 مليارات درهم في ضاحية السيوح بالشارقة.

وقد تمت ترسية عقد بناء 428 منزلاً في حي سيكويا بقيمة 650 مليون درهم على شركة بيفوت للهندسة والمقاولات العامة، ومقرها في أبوظبي، والمكلفة كذلك ببناء كايا، المرحلة الثانية من مجتمع مَسار، كما تمت ترسية العقد الثاني بقيمة 830 مليون درهم لبناء 597 وحدة سكنية في سرو، المرحلة السادسة والأخيرة من مسار، على شركة إنترماس للهندسة والمقاولات، وهي شركة مقاولات مقرها الشارقة، التي قامت سابقاً ببناء جزء من سنديان، المرحلة السكنية الأولى المكتملة في مسار، وتعمل حالياً على بناء روبينيا، وهي المرحلة الثالثة في هذا المجتمع العصري.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «يسعدنا ترسية هذه العقود الرئيسية في وقت مثالي، ما يضمن تسليم مجتمع مسار بكفاءة عالية ومستوى استثنائي من الجودة التي وعدنا عملاءنا بها منذ البداية». وأضاف بقوله: «منذ إطلاق هذا المجتمع المبتكر قبل أكثر من ثلاثة أعوام، شهد المشترون والمستثمرون لدينا ارتفاعاً كبيراً في قيمة منازلهم، ونحن ملتزمون معهم بمواصلة قصة النجاح». وستتم المباشرة فوراً بالأعمال الإنشائية في سيكويا وسرو، حيث من المتوقع تسليمهما بحلول صيف عام 2026. ومع ترسية العقود الأخيرة، يرتفع عدد المنازل قيد الإنشاء في مسار إلى 2,570، حيث تم تسليم 430 منزلاً ضمن المرحلة الأولى منه نهاية العام الماضي. ومن المتوقع الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من مسار، كايا وروبينيا، اللتين تضمان 986 منزلاً، خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويضم مسار 3,000 فيلا فاخرة ومنزل ريفي، موزعة على ستة أحياء مسوّرة يربط بينها محور مركزي أخضر تنتشر فيه أكثر من 70,000 شجرة، ومن المقرر تسليم المجتمع كاملاً في عام 2026. ويقع مجتمع مسار بضاحية السيوح المتنامية، وعلى مقربة من مدينة تلال وجامع الشارقة الكبير ومشروع أرادَ الأول، مساكن نَسمَة. ويمتاز مسار بموقعه الاستراتيجي مع سهولة الوصول منه إلى شارع الإمارات وطريق مليحة، كما لا يبعد أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي، و20 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

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