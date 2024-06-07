«الاتحاد للتأمين» توقّع اتفاقية مع كوبارت الإمارات للمزادات

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت شركة الاتحاد للتأمين اتفاقية مع شركة كوبارت الإمارات للمزادات لتقديم خدمة مزاد السيارات الإلكتروني، ما يعزز من كفاءة إدارة حطام السيارات.

وستقوم كوبارت بموجب الاتفاقية بإدارة المزاد الخاص بمركبات الاتحاد للتأمين، وذلك من خلال منصتها عبر الإنترنت، الأمر الذي سيعزز فعالية وتوسيع نطاق المزاد الخاص بالاتحاد للتأمين.

وقال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: «يسعدنا أن نعقد شراكة مع كوبارت، وهي شركة معروفة عالمياً بتقديم خدمات فعالة لإدارة الحطام. نحن على ثقة بأن خدماتهم ستسهم بشكل كبير في تحقيق هدفنا لتطوير آلية بيع حطام المركبات».

تقدم كوبارت خدمات، تشمل الترويج للمركبات، والتخزين الآمن، وإدارة المبيعات.

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