«الشارقة لإدارة الأصول» تناقش التعاون مع القطاع التعليمي في أستراليا

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، العديد من المواضيع التي تهتم باختصاصات الشارقة لإدارة الأصول بالقطاع التعليمي والقطاعات ذات الصلة، منها سبل الاستثمار بقطاع التعليم والتطوير في مدارس فكتوريا الدولية بالشارقة التابعة للشركة.

جاء ذلك خلال لقاء وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، مع رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، ودين بايره، الرئيس التنفيذي لمدارس فكتوريا، بحضور سعيد شرار، الرئيس التنفيذي- أصول للخدمات، وسالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشركة، وذلك في مدرسة فيكتوريا فرع التعاون.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشتركة لتطوير قطاع التعليم ومناقشة فرص التعاون والاستثمار في القطاعات التي تستثمر فيها شركة الشارقة لإدارة الأصول محلياً وعالمياً، وتسليط الضوء على الأهمية التي توليها قيادتا وحكومتا دولة الإمارات وأستراليا بقطاع التربية التعليم، إضافة إلى توطيد العلاقات بين الجانبين للمساهمة في دعم وتطوير هذا القطاع.

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