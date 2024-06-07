إطلاق منصة «اسأل كيو إكس برو» للذكاء الاصطناعي من دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «كيو إكس لاب»، الشركة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، عن إطلاق منصة «اسأل كيو إكس برو» وهي نسخة مطورة من منصة الذكاء الاصطناعي الهجينة «اسأل كيو إكس». وتعد «كيو إكس لاب» أول شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط.

وانطلاقاً من النجاح الكبير لمنصة «اسأل كيو إكس» في معالجة النصوص تأتي «كيو إكس لاب» الآن بمنصة «اسأل كيو إكس برو» الجديدة كلياً، حيث تمثل نقلة في عالم الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، من خلال تقديمها مجموعة واسعة من المزايا التي تشمل القدرة على توليد صور واقعية ومبتكرة من مجرد نصوص مكتوبة وتحويل الصور إلى نصوص دقيقة بسهولة، إلى جانب إجراء تحليل شامل للوثائق والمستندات.

ولا تتوقف المنصة عند هذا الحد، بل توفر أيضاً القدرة على تحويل النصوص إلى رموز برمجية، لتدعم بذلك المطورين في إنجاز مهامهم بكفاءة.

ومن خلال دمج هذه الإمكانات المتنوعة في منصة واحدة، من المتوقع أن تتحول «اسأل كيو إكس برو» إلى أداة قوية ومتعددة الاستخدامات تلبي احتياجات المستخدمين في مجالات مختلفة.

وقال أرجون براساد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لقسم استراتيجيات العمل في «كيو إكس لاب»: «تشكل الإمارات ببيئتها الداعمة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية أرضية خصبة لإطلاق منصة «اسأل كيو إكس برو»، قرارنا باختيار الإمارات يعكس إيماننا الراسخ بتوافق رؤيتنا مع رؤية الدولة الريادية في نشر الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في العالم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز