اشتراكات خدمات الاتصالات بالإمارات تتجاوز 27 مليوناً في مارس بنمو 3.8 %

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة، شاملة «الهاتف المتحرك والإنترنت والثابت»، إلى 27 مليوناً و93 ألفاً و973 اشتراكاً بنهاية مارس الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زادت على أساس سنوي بنحو 989 ألف اشتراك أو ما نسبته 3.78%، مقارنة بنحو 26 مليوناً و104 آلاف و961 اشتراكاً في نهاية مارس 2023. وأوضحت البيانات، أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 78.1% من إجمالي أعداد المشتركين بنهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 7.1%، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 14.8%.

وارتفع عدد اشتراكات الهاتف المتحرك الفعالة على أساس سنوي بنسبة 3.7% إلى 21 مليوناً و154 ألفاً و147 اشتراكاً بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 20 مليوناً و392 ألفاً و926 اشتراكاً في نهاية مارس 2023، بينما بلغ معدل انتشار الخدمة نحو 226.6 خطاً لكل 100 نسمة.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك إلى 16 مليوناً و305 آلاف و176 اشتراكاً بنهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 2% مقابل 16 مليوناً و38 ألفاً و227 اشتراكاً في مارس 2023، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة للهاتف المتحرك نحو 4 ملايين و848 ألفاً و971 اشتراكاً في مارس الماضي، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بنحو 4 ملايين و354 ألفاً و699 اشتراكاً في مارس 2023.

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض نحو 4 ملايين و10 آلاف و592 اشتراكاً بنهاية مارس الماضي، وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 43 اشتراكاً لكل 100 نسمة.

وأشارت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت وصلت إلى مليون و929 ألفاً و234 اشتراكاً في نهاية مارس الماضي، وبلغ معدل انتشار الخدمة نحو 20.7 خطاً لكل 100 نسمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز