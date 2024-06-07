الإمارات تقفز إلى المركز 16 عالمياً في مؤشر صادرات التكنولوجيا المتقدمة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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تقدمت دولة الإمارات 84 مركزاً على المستوى العالمي، لتصبح ضمن قائمة أعلى 20 دولة تصديراً للتكنولوجيا المتقدمة، بنهاية العام الماضي 2023، ما يشكل تعزيزاً لمكانتها الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، وريادة صناعات المستقبل، وحجم التطور الكبير الذي وصلت إليه المشاريع والبرامج الوطنية النوعية التي تبنتها الدولة لتعزيز نشر التكنولوجيا.

وأشارت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تقرير سلمته للمجلس الوطني الاتحادي، ونشره المجلس، أمس، إلى أن دولة الإمارات قفزت في مؤشر صادرات التكنولوجيا المتقدمة العالمي من المرتبة 100 إلى المرتبة 16 خلال الفترة من عام 2020 إلى 2023. وأشار التقرير، إلى تقدم الإمارات على مؤشر «ISO 9001» من المرتبة 51 إلى 46، موضحاً في الوقت نفسه أن الدولة تقدمت في مؤشر نمو إنتاجية العمل من المرتبة الـ80 إلى 64 خلال الفترة من عام 2021 إلى 2023، علماً بأن الإنتاجية الصناعية ارتفعت بنسبة 7% من 2021 إلى 2023.

وأكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مؤشر الابتكار العالمي هو مؤشر لقياس قدرة الدول على الابتكار ومدى إمكاناتها وكفاءتها في تحويل المدخلات إلى مخرجات عن طريق تقييم العوامل المختلفة التي تسهم في الابتكار، بما فيها مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حققت نقلة في عدد من المؤشرات الفرعية التي تقع ضمن اختصاصاتها في مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا.

ويعد المؤشر من المؤشرات الدولية المتخصصة التي تبحث بشكل دقيق وتفصيلي في أداء الدول، والمزايا والممكنات التي تقدمها في المجال التكنولوجي، ومدى قدرتها على التحول نحو الصناعات التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى رصد وتوثيق التطور التكنولوجي السنوي في الدول.

ويعكس التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات مكانة الدولة باعتبارها نموذجاً ريادياً في تطوير واعتماد التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتصديرها إلى الدول الأخرى، وبالتالي المساهم في نهضتها وتطورها صناعياً واقتصادياً، وريادة الدولة في دعم التنمية الصناعية المستدامة.

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