«جيتكس جلوبال» يعلن عن إطلاق «جيتكس نيجيريا» في سبتمبر 2025

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «جيتكس جلوبال»، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، عن إطلاق معرض «جيتكس نيجيريا» في إطار التوسع والانتشار وزيادة فعالياته في القارة الأفريقية. ومن المتوقع أن تحدث الدورة الأولى من المعرض، التي ستنطلق في سبتمبر 2025، ثورة في مشهد النمو والتطوّر السريع لقطاع التكنولوجيا في القارة الأفريقية.

ويهدف المعرض أن يكون منصة حيوية نشطة تجمع المبتكرين والشركات الناشئة والجيل القادم من عشّاق التكنولوجيا حول العالم للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات، وتسريع عجلة الاقتصاد الرقمي النيجيري ودفعها إلى آفاق جديدة من النمو والابتكار.

تم الإعلان عن إطلاق «جيتكس نيجيريا» خلال «جيتكس أفريقيا» في المغرب، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في القارة الأفريقية؛ وقد أقيم حفل توقيع مذكرة تفاهم للإعلان عن الشراكة بين شركة «كون العالمية»، الذراع العالمي لتنظيم الفعاليات لمركز دبي التجاري العالمي، المنظّمة لمعرض جيتكس جلوبال، والوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات، الذراع التكنولوجي لوزارة الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في نيجيريا.

وقع مذكرة التفاهم كاشفو إينوا عبد الله، المدير العام للوكالة الوطنية النيجيرية لتطوير تكنولوجيا المعلومات، وتريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة كون العالمية، المنظمة لمعرض «جيتكس جلوبال»، وذلك بحضور الدكتور تونجي ألاوسا، وزير الدولة النيجيري للصحة والإصلاح الاجتماعي.

وسوف يقام معرض «جيتكس نيجيريا» في مدينتي لاغوس وأبوجا الاستراتيجيتين، وهما المدينتان الأكثر تأثيراً في قطاع الأعمال في نيجيريا؛ ومن المتوقع أن يسهم في توجيه مجتمع التكنولوجيا لاستكشاف الفرص الواعدة في هذا البلد الأفريقي الأكثر اكتظاظاً بالسكان؛ وسوف يحظى الحدث الجديد المنتظر بمشاركة جيل موهوب، يمتلك مهارات وقدرات تقنية ورقمية رائدة على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يصبح «جيتكس نيجيريا» الحدث الأكبر والأهم في سوق التكنولوجيا، واكتشاف وفهم التطورات والابتكارات التكنولوجيا الكبيرة في نيجيريا.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة كون العالمية، المنظمة لمعرض جيتكس نيجيريا: سوف يكون معرض جيتكس نيجيريا فريداً من نوعه، وسوف يتمكّن المشاركون فيه من استكشاف الفرص الكبيرة والإمكانات الهائلة في السوق النيجيريّة التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاعات عديدة مثل الذكاء الاصطناعي والصحة والقطاع المالي والشركات الناشئة؛ ونحن نتطلّع إلى إقامة شراكات عالميّة جديدة، بهدف تطوير فرص جديدة لنيجيريا في الصناعات التي تمتلك القدرة على تحقيق تأثير إيجابي كبيرة في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمع.

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