تعاون بين «إيميرج» و«إيه جيه» في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «إيميرج»، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومجموعة «أي دي إف»، عن توقيع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 3 ميجاواط على أسطح منشآت «إيه جيه» لصناعة الأنابيب الفولاذية، الشركة الإماراتية الرائدة في تصنيع وتصدير الأنابيب الفولاذية.

وتعد عملية إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات من الأولويات التي أقرها مؤتمر الأطراف «كوب 28» من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني في المستقبل. وتتطلع شركات الصلب مثل «إيه جيه» لصناعة الأنابيب الفولاذية إلى استخدام حلول وتقنيات مبتكرة وفعالة وخالية من الانبعاثات الكربونية من أجل تعزيز معايير الاستدامة ضمن عملياتها.

وسيتم تركيب المحطة على أسطح منشآت شركة «إيه جيه» لصناعة الأنابيب الفولاذية في منطقة المصفح بأبوظبي. وستسهم المحطة في تفادي إطلاق 2500 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وتوليد أكثر من 5000 ميجاواط/ساعة من الكهرباء سنوياً.

وقال ميشيل أبي صعب، مدير عام «إيميرج»: «سيسهم هذا المشروع في تمكين «إيه جيه» من خفض تكاليف الطاقة والحد من البصمة الكربونية لعملياتها، إلى جانب دعم تحقيق أهداف الإمارات المتعلقة بتنويع مزيج الطاقة. وقد استطاعت «إيميرج» منذ تأسيسها قبل عدة سنوات توسيع محفظة مشاريعها وترسيخ مكانتها كشركة توفر حلول طاقة متكاملة لعملائها. ونحن فخورون بالعمل مع «إيه جيه».

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