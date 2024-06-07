«تبريد» تحقق قفزة نوعية في تنوع مصادر الطاقة خلال 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «تبريد» عن تحقيقها قفزة نوعية في مجال تنوع مصادر الطاقة خلال العام الماضي. جاء ذلك ضمن التقرير السنوي الرابع حول الاستدامة «الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة» للعام 2023.

وذكر التقرير أن «تبريد» بدأت بإدخال الطاقة المتجدّدة في عملياتها. وبالشراكة مع «أدنوك»، قامت «تبريد» بتصميم وبناء وتشغيل «G2COOL»، أول محطة تبريد في المنطقة يتم تشغيلها باستخدام تقنية الطاقة الحرارية الجوفية المتجددة. وتساهم هذه المحطة بدور هام ومبتكر في إزالة الكربون بالطريقة المعتمدة لتبريد المباني في مدينة مصدر بأبوظبي، إلى جانب تنويع مزيج الطاقة في الدولة دعماً لاستراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات 2050.

وفي مبادرة أخرى على صعيد الطاقة المتجدّدة خلال العام 2023، قامت «تبريد» بشراء 116.000 ميجاوات في الساعة من شهادات اعتماد الطاقة النظيفة من مصادر الطاقة الشمسية لدى شركة مياه وكهرباء الإمارات، تأكيداً على التزام «تبريد» بتنويع مزيج الطاقة. وتعادل هذه الشهادات كمية الطاقة اللازمة لتبريد المواقع البارزة مثل مدينة مصدر، وشاطئ الراحة، ومناطق الجذب الرئيسية في جزيرة ياس بأبوظبي.

وخلال عام 2023 أيضاً، انضمت «تبريد» إلى البرنامج التجريبي المرتقب لتداول أرصدة الكربون من قبل سوق دبي المالي، والذي شهد مشاركة 24 جهة من أبرز الشركات والمطورين في الإمارات.

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