«دريك آند سكل» الأكثر سيولة بسوق دبي للجلسة الثانية

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهم «دريك آند سكل» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي، بسيولة ناهزت 130.49 مليون درهم بما يعادل 30.8 % من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 423.7 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4000 نقطة في ختام تداولات، أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 3978.75 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.04 %. وقاد سهم «دريك آند سكل» ارتفاعات 19 سهماً بالسوق، بعد صعوده 9.9 %، وصعدت في سوق دبي أسهم أمانات القابضة 2.9 %، وتعليم القابضة 2.4 %، وسالك 1.84%، ودبي للاستثمار 1.4 %.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 8937.72 نقطة، متراجعاً 0.11 % بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 195.13 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 74.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 56 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الشارقة للأسمنت 14.5%، وأسمنت الخليج 9.75 %، ومنازل 8.4 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 7.2 %.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.33 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 906.05 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و423.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 807 ملايين سهم عبر تنفيذ 28.8 ألف صفقة.

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