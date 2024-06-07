مذكرة تفاهم بين «راكز» وغرفة التجارة والصناعة الهندية لتحسين فرص الأعمال

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الهندية، ترمي إلى تحسين فرص الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.

ومثل «راكز»، وغرفة التجارة الهندية في توقيع المذكرة، رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، وراتيش ناير، المدير الإقليمي لغرفة التجارة الهندية، حيث نصت المذكرة على تسهيل الوصول للفرص المتبادلة، وفتح المجال أمام «راكز» للتواصل مع مجتمع الأعمال الهندي، وذلك عن طريق شبكة غرفة التجارة الهندية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء الغرفة للوصول إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوسع في مجتمع أعمالها.

وقال جلاد: «نسعى دائماً من خلال شراكاتنا مع المؤسسات والهيئات الهندية بأن نسهم في ترويج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، وتشمل مبادراتنا تكثيف حملاتنا الترويجية وعقد اجتماعات مع المستثمرين وتنظيم فعاليات التواصل».

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