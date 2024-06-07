شراكة بين أكاديمية مركز دبي المالي العالمي وجمعية المحللين الفنيين المعتمدين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، المركز التعليمي التابع لمركز دبي المالي العالمي، إبرام شراكة مع جمعية المحللين الفنيين المعتمدين، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز آفاق التعليم المالي والخبرات في مجال التحليل الفني للأسواق، وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون، من خلال توقيع مذكرة تفاهم من قبل الطرفين.

حضر حفل التوقيع الذي أقيم في مبنى البوابة بمركز دبي المالي العالمي، الفريق الإداري لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي، والعديد من أعضاء مجلس الإدارة، وكبار موظفي جمعية المحللين الفنيين المعتمدين. ويبشر التعاون بانطلاقة حقبة جديدة حافلة بالفرص التعليمية لطلاب أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وتهدف الشراكة إلى تطوير برامج تدريبية متقدمة في التحليل الفني، والتمويل السلوكي، واستراتيجية تطوير السوق، وتكامل التكنولوجيا المالية. وتم تصميم هذه البرامج خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للمتخصصين في مجال الخدمات المالية، حيث توفّر هذه البرامج رؤى شاملة حول العلاقات بين الأصول، وتوجهات السوق، وإدارة المخاطر، واستراتيجيات التداول، بالاستفادة من المعرفة الواسعة التي تتمتع بها أكاديمية مركز دبي المالي العالمي في أسواق رأس المال، والخبرة الموضوعية لجمعية المحللين الفنيين المعتمدين وشركائها العالميين.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «نتطلع قدماً لهذه الشراكة كونها تنسجم كلياً مع التزامنا بتعزيز بيئة التعلم والنمو المهني، ونؤمن أن هذا التعاون مع جمعية المحللين الفنيين المعتمدين المعروفة بريادتها في مجال تعليم التحليل الفني، سيتيح لنا رفد المتخصصين الماليين هنا في مركز دبي المالي العالمي وخارجه، ببرامج تدريبية لا مثيل لها، وفقاً لمعايير مهنية عالمية المستوى».

بدوره، أكد ألفين كريسلر، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، والرئيس التنفيذي لجمعية المحللين الفنيين المعتمدين، على أهمية هذا التعاون، قائلاً: «تواصل الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، التزامها بتطوير تخصص التحليل الفني، ويسعدنا أن نتشارك هذا الالتزام مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، وهو ما يكرسه هذا التعاون الذي يجسد رؤيتنا المشتركة للارتقاء بمعايير التعليم، والممارسات المالية في جميع أنحاء العالم». وتهدف الشراكة أيضاً إلى إتاحة مناهج التحليل الفني والتعليم المالي لجمهور أوسع، من خلال تطوير المحتوى الرقمي، والندوات عبر الإنترنت، والبرامج الإرشادية، ودراسات الحالة الواقعية.

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