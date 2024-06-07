«ألف للتعليم» تجمع 1.89 مليار درهم في طرحها العام الأولي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة، أمس، إكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح وانتهاء عملية الاكتتاب في طرحها العام الأولي في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وقالت الشركة، في بيان إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.35 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، بذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليارات درهم، وتصل عائدات الطرح إلى 1.89 مليار درهم.

وشهد الطرح مستوى طلب استثنائي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ليفوق إجمالي الطلب على الاكتتاب العام عن 74 مليار درهم، متجاوزاً تغطية الاكتتاب بنحو 39 مرة. وتتوقع الشركة، دفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم كحد أدنى عن كل من السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025 لكافة المساهمين الآخرين «بخلاف المساهمين البائعين»، ما يعني أن الحد الأدنى لعائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم هو 7.1 %. ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية 12 يونيو أو في حدود هذا التاريخ.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم، إن الطرح شهد إقبالاً استثنائياً بتغطية بلغت 39 مرة، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة، لاسيما في ظل تزايد الاستثمارات الحكومية والخاصة بقطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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