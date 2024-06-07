«دو باي» تتعاون مع «فيزا» لإطلاق البطاقة المبتكرة للدفع المسبق في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو باي «du Pay»، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لـ«دو»، عن خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع خدمات الدفع الرقمي في دولة الإمارات، من خلال بدء التعاون رسمياً مع «فيزا».

وبموجب التعاون بين الجانبين، يمكن لـ«du Pay» العمل بشكل أساسي في مجال إصدار بطاقات «فيزا»، وذلك في إطار التزامها بتعزيز عملية التمكين الرقمي ودعم الشمول المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتمكن عملاء شركة «دو» من الحصول على بطاقات «دو باي - فيزا» مسبقة الدفع بسهولة، سواء في صورة بطاقة رقمية، أو بطاقة فعلية مطبوعة، وذلك من خلال تقديم الطلب عبر تطبيق «du Pay».

ويساعد دمج القدرات بين «du Pay»، و«فيزا» على توسيع الحلول المالية المبتكرة، لتتوافق بصورة أكبر مع الأنماط المتعددة لحياة المستهلكين بالدولة، إضافة إلى جلب المزيد من التنوع إلى المنصة المرخصة من المصرف المركزي.

وقال نيكولاس ليفي، الرئيس التنفيذي لـ«du Pay»: «هذه الشراكة تحقق هدف تمكين كل شرائح المجتمع في الإمارات من الوصول بسهولة وأمان لحلول الدفع الرقمي المتطورة، وتعزيز الشمول المالي في الدولة.

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