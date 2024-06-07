غرفة عجمان تنظم «الخلوة الاستراتيجية» لصياغة استراتيجيتها 2024 - 2030

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، «الخلوة الاستراتيجية» بهدف اعتماد ملامحها الاستراتيجية للأعوام (2024 ـ 2030)، دعماً لتجسيد ومواكبة الرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، و«رؤية عجمان 2030».

وتهدف غرفة عجمان من تطوير وإطلاق خطتها الاستراتيجية، إلى تعزيز دورها الريادي في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي، ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها البيئة الاقتصادية والاستثمارية في عجمان، وتوسيع دائرة شراكات الغرفة مع القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق مشاريع ومبادرات وخدمات نوعية.

حضر الخلوة الاستراتيجية الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسالم السويدي، المدير العام، والقيادات وعدد من الموظفين وأعضاء مجلس شباب غرفة عجمان، وذلك في فندق فيرمونت عجمان.

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