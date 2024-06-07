انطلاق فعاليات مهرجان المستقبل 2024 دبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس فعاليات مهرجان المستقبل 2024 دبي، الذي تستضيفه دبي لأول مرة، وذلك في مركز دبي للمعارض في «مدينة إكسبو دبي»، ويتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية التي تتناول أبرز الاتجاهات والإمكانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة، عبر مختلف القطاعات. وتنظّم المهرجان الذي يستمر ليومين «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع «تريند هنتر»، المنصة الرائدة لاستكشاف التوجّهات الصاعدة وتسريع الابتكار، ويشكّل الحدث العالمي فرصةً مميزة لقادة القطاع والمبتكرين، وهواة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لبحث آفاق الذكاء الاصطناعي وتأثيراته التحولية، التي ستعيد رسم ملامح المستقبل.

يُعدّ مهرجان المستقبل 2024 منصةً رائدة لاستكشاف الاتجاهات العالمية المستقبلية، وهو يقدّم رؤىً وتصورات جديدة حول كيفية التعامل مع التطورات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديد الفرص غير المستغلة الضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية، جامعاً عشاق التكنولوجيا والمبتكرين من أنحاء العالم، لتشجيعهم على تحقيق الاستفادة المثلى للذكاء الاصطناعي، عبر استضافة الحوارات الاستراتيجية، وسلسلةً من الجلسات وورش العمل المبتكرة، وتبادل الأفكار والخبرات.

جلسات اليوم الأول

وقد استهلّ اليوم الأول نشاطاته بجلسة صباحية، ضمت كلاً من جوناثان براون الرئيس التنفيذي للمبيعات بشركة «تريند هنتر»، وشون شارف الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء بشركة «تريند هنتر»، تضمنت كلمات افتتاحية ومقدمةً تعريفية بالجلسات اللاحقة، وتبع ذلك جلسة نقاشية لجيريمي غوتشي الرئيس التنفيذي وخبير الابتكار لدى «تريند هنتر»، بعنوان «الوتيرة المتسارعة للتغيير»، تحدّث فيها عن الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لتمكين الفرق من قيادة الابتكار، واستباق التغييرات داخل المنظّمات التي يعملون ضمنها.

حضور نسائي

وتلا ذلك جلسة نقاشية، حملت عنوان «الحضور النسائي في قطاع الذكاء الاصطناعي»، قدمتها ياسمين العنازي الشريكة المؤسسة لنادي «المرأة في الذكاء الاصطناعي»، والشخصية النسائية البارزة في هذا المجال في دولة الإمارات، وجلسة أخرى لجيريمي غوتشي، بعنوان «الذكاء الاصطناعي ونقطة التحول»، تناول فيها أهم الدروس التي تعلّمها طوال 10 سنوات، طبّق فيها أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير «تريند هنتر»، و15 سنة من إلقاء الكلمات والخطابات.

وشهد الجزء الثاني من اليوم الأول، جلسة حوارية بعنوان «الاتجاهات الكبرى الثمانية عشر»، شاركت فيها كورتني شارف كبيرة موظفي العملاء لدى «تريند هنتر»، تلاها حلقة نقاشية حول «الابتكار في الرعاية الصحية»، قدمها اثنان من أهم المتحدثين المتخصصين، وهما شربل مخول مدير حلول الذكاء الاصطناعي في شركة «كانون ميديكال»، ومريم هاشم مديرة الحلول والشراكات في شركة «جي إي هيلث كير»، بالإضافة إلى عقد نقاش مركّز حول «تكنولوجيا الرعاية الصحية»، بإدارة شون واتسون نائب رئيس «تريند هنتر»، للحديث حول قدرة الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، كأدوات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام، على ابتكار نهج جديد شامل في مجال الصحة والعافية.

أفكار غنيّة

وقدّمت هذه الجلسات أفكاراً وتصورات غنية حول العلاقة المتغيرة بين قطاعي التكنولوجيا والصحة، وسبل الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة، لتحسين رعاية المرضى ونتائجهم الصحية. واختتُمت النقاشات بجلسة للرد على الأسئلة، وإعطاء الملاحظات الختامية، بمشاركة جيريمي جوتشي، وهو ما أضفى جواً تفاعلياً، أكسبَ اليوم الأول نجاحاً إضافياً بين جمهور الحضور والمؤثرين.

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