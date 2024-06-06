إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة«مياهنا»

المصدر: الرياض – البيان

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أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا» بقيمة 150 مليون دولار في السوق السعودي (تداول)، وهي إحدى الشركات الرائدة في خدمات إدارة ومعالجة المياه والصرف الصحي في المملكة، وساهمت في تطوير أول مشروعات البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد قامت إيافچيهيرميسبدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطيةالمشتركللصفقة.

وشهدت عملية الاكتتاب قيام مجموعة «مياهنا» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 48,277,663 من الأسهم الحالية، وذلك بقيمة 11.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية1.845 مليار ريال سعودي (498مليون دولار).

وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدوليةعلى حدٍ سواءٍ، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 174 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وبدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز "2084".

وفي هذا السياق، أعربمصطفى جاد،رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس،عن اعتزازه بالدور الناجح الذي قامت به الشركة باعتبارها المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الشريك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا»، مؤكدًا على التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بدعم الفرص الاستثمارية الواعدة التي تساهم في إحداث مردود إيجابي في أسواق المملكة. كما أعرب جاد عن سعادته بنجاح الشركة في تعزيز شراكتها مع السادة المساهمين، وعلى رأسهم «Vision Invest»، وهي شركة رائدة تركز على الاستثمار في تطوير مشروعات البنية الأساسية المستدامة داخل المملكة وخارجها.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأوليالبارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط. ومؤخرًا قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة شركة «سبينيس» وشركة «باركين»في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن. كما قامت الشركة بتقديم خدماتها الاستشاريةلصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»،في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العمانيعلى مدار أكثر من 20 عامًا.كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

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