أعلى مبايعات عقارية على الإطلاق في العدد والقيمة بدبي في مايو

المصدر: دبي- البيان

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كشفت "بروبرتي فايندر"، بوابة التكنولوجيا العقارية، عن الأداء القياسي لسوق دبي العقاري خلال شهر مايو الفائت، مستعرضة أهم الرؤى والتحليلات المتعلقة بالقطاع المزدهر في البلاد، وذلك عقب إصدار الشركة تقريرها الأول حول المجتمعات السكنية تحت عنوان "فتح الأبواب".

وشهد شهر مايو 2024، وفقاً للبيانات الخاصة بـ "بروبرتي فايندر"، طفرة قياسية في قطاع العقارات المتنامي في دبي، مسجلاً أعلى نسبة مبايعات على الإطلاق من حيث العدد والقيمة، حيث بلغ إجمالي عدد المبايعات المسجلة 17,713 معاملة، بزيادة قدرها 53% بالمقارنة مع شهر مايو 2023.

وارتفعت قيمة هذه المبايعات 38%، لتصل إلى 46.5 مليار درهم. وشهد السوق ارتفاعاً كبيراً في عدد المبايعات متجاوزاً الذروة السابقة التي سجلها شهر مارس 2024 بنسبة 10%، ومتجاوزاً أعلى قيمة تم تسجيلها في ديسمبر من العام 2023 بنسبة 30%.

قطاع الإيجار

بحث 78% من المستأجرين عن شقق سكنية، بينما اهتم 22% باستئجار الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس)، وفضّل 58% من الباحثين عن الشقق للاستئجار العقارات المفروشة، بينما اتجه 40% إلى الوحدات غير المفروشة. وقد أظهر المستأجرون الذين بحثوا عن الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس) اهتمامات مختلفة، حيث بحث حوالي 57% منهم عن وحدات غير مفروشة و42% عن خيارات مفروشة.

واهتم 35% من الباحثين عن الشقق بالوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة، بينما فضل 33% الشقق المكونة من غرفتي نوم وبحث 19% عن الاستوديوهات.

وأظهر الباحثون عن الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس) اهتمامات متقاربة إلى حد ما، حيث بحث 43% عن وحدات سكنية من ثلاث غرف نوم و38% عن أربع غرف نوم أو أكثر.

وضمت قائمة أهم المناطق التي استقطبت اهتمام مستأجري الشقق: دبي مارينا وقرية جميرا الدائرية ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا.

واستقطبت منطقة جميرا ودبي هيلز استيت وداماك هيلز 2 وأم سقيم والبرشاء اهتمام الباحثين عن استئجار فلل أو منازل مستقلة (تاون هاوس).

قطاع التملك

بحث 59% من الراغبين في التملك عن شقق سكنية، بينما فضل 41% شراء الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس). وفضل 32% من المستثمرين البحث عن وحدات سكنية بغرفة نوم واحدة، بينما أظهر 36% اتجاه نحو الشقق المكونة من غرفتي نوم واتجه 14% نحو الاستوديوهات.

واهتم 40% من الباحثين عن الفلل أو المنازل المستقلة بالوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم، في حين فضل 46% الوحدات المكونة من أربع غرف نوم أو أكبر.

وضمت قائمة المناطق الأكثر اهتماماً من قِبل الراغبين بالتملك: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري ونخلة جميرا.

وضمت قائمة المناطق الأكثر رغبة لامتلاك الفلل أو المنازل المستقلة فيها: دبي هيلز استيت، دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)، الفرجان، المرابع العربية، نخلة جميرا. واستمر الاهتمام المطرد بـ "دبي الجنوب"، بعد تطوير مطار آل مكتوم الدولي، في مؤشر واضح على الاعتبارات المتزايدة للمجتمعات السكنية متعددة الاستخدامات.

العقارات الجاهزة وعلى الخارطة

سجل سوق العقارات على الخارطة في مايو 2024 رقم قياسي في حجم وقيمة المبايعات على الإطلاق وذلك بواقع 11,107 معاملة. وسجل السوق العقاري زيادة قدرها 13% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في عدد المبايعات على الخارطة في أبريل 2009 بواقع 9,837 معاملة، في مؤشر إيجابي على أهمية وفوائد الاستثمار طويل الأجل في البلاد. وحقق سوق البيع على الخارطة من حيث القيمة معاملات وصلت قيمتها إلى 22.7 مليار درهم تقريباً، متجاوزة الرقم القياسي الذي سُجل في سبتمبر من العام 2023 بنسبة 25%.

وواصلت مبيعات العقارات الجاهزة دعمها لسوق العقارات في دبي بزيادة تقريبية بلغت حوالي 8.8% على أساس سنوي، بعد تسجيل 6,606 معاملة.

وارتفعت قيمة المبيعات على نحو ملحوظ مسجلة 21% على أساس سنوي، محققة نحو 23.8 مليار درهم، مقارنة بـ 19.7 مليار درهم في مايو من العام 2023.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: " أثبتت نتائج شهر مايو 2024 مجدداً أن النمو في السوق العقاري في دولة الإمارات ليس ظاهرة مؤقتة، بل هو مستمر وثابت. وقد شهدنا زيادة ملحوظة هذا الشهر في عدد وقيمة المبايعات من منظور سنوي وبأرقام تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة. ويُظهر الارتفاع القياسي في الاستثمارات على الخارطة في مايو تزايد الطلب على أسلوب الحياة الذي يركز على المجتمعات السكنية والاستثمارات طويلة الأجل لتحقيق عوائد عالية. ويتم تلبية هذا الطلب المتزايد من خلال العديد من المشاريع الجديدة قيد الإنشاء، والتي تقدم قائمة أسعار معقولة ومتنوعة، في مؤشر على أن المجتمعات السكنية القادمة ستكون في متناول يد الجميع ولن تقتصر على شرائح معينة. وقد أسهم هذا التنوع في سوق العقارات الجاهزة وعلى الخارطة في تحفيز المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالقطاع العقاري في دولة الإمارات واعتبارها وجهة رائدة للعيش والاستقرار في المستقبل، وهذا ما كشف عنه تقريرنا الافتتاحي حول المجتمعات السكنية الذي أصدرناه خلال انعقاد النسخة السنوية الثانية من "ملتقى بروبرتي فايندر كونيكت". وسنمضي قدماً في تعزيز دورنا في القطاع والسعي الدؤوب للارتقاء بمستوى البحث عن العقارات بما يتماشى مع احتياجات حياتنا المعاصرة، والعمل عن قرب مع المنظمين والشركاء لتزويد المهتمين بجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة في رحلة البحث عن المنزل."

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