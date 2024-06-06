مطارات دبي تواصل دعم جهود التوطين من خلال الشراكات الاستراتيجية

المصدر: البيان

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وقعت مطارات دبي، الجهة المشغّلة لمطار دبي الدولي، المطار الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، مذكرة تفاهم مع شركة اس دي (ميدل ايست)، إحدى شركات سيمنس لوجستيك، تهدف إلى دعم جهود التوطين في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية لتمكين الكفاءات الإماراتية، وتأكيداً على التزام مطارات دبي بتحقيق أهداف التوطين من خلال الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

وأكد مشاري البناي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المؤسسة الراسخ بدعم رؤية القيادة الرشيدة في مجال التوطين، وتمكين واستقطاب الكوادر الوطنية للمساهمة في تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات لا سيما في قطاع الطيران الحيوي.

من جانبه أعرب ستيفان نيومان، الرئيس التنفيذي لشركة اس دي (ميدل ايست)، عن سعادته بدعم استراتيجية التوطين في مطارات دبي والمساهمة في تنمية الكفاءات الوطنية. كما أننا ملتزمون سوياً بمستقبل مزدهر يكون فيه التنوع مكسباً للجميع.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستقوم اس دي (ميدل ايست) بتوظيف عدد من الكفاءات الإماراتية للعمل في أقسام مختلفة داخل مطارات دبي.

وُقعت مذكرة التفاهم من قبل مشاري البناي وستيفان نيومان، بحضور عدد من كبار المسؤولين في مطارات دبي، بمن فيهم ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات، وعمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية، وجون دايت، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الأمتعة، وماثيو وينديت، نائب الرئيس التنفيذي للمواهب وحلول الموارد البشرية، وممثلين عن شركة اس دي (ميدل ايست)، بما في ذلك رئيس قسم الموارد البشرية، ورئيس قسم خدمة العملاء (العمليات والصيانة)، ورئيس تطوير الأعمال.

يُذكر أن مطارات دبي تتبنى استراتيجية توطين شاملة تشمل برامج لتعزيز مهارات وتمكين الإماراتيين، بما فيها مبادرة "وجوه المستقبل"، وهو برنامج مدته 12 شهراً يهدف إلى استقطاب المواهب الشابة من الخريجين الإماراتيين وإعدادهم لسوق العمل، وبرنامج "النجوم الصاعدة" التدريبي الخاص بموظفي المؤسسة، والبرنامج المخصص لتدريب وإعداد المواطنين وتأهيلهم للانضمام إلى فريق مكافحة الحرائق في مطارات دبي.

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