3.88 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 3.88 مليارات درهم، عبر 828 صفقة وتم تسجيل 629 مبايعة بقيمة 2.99 مليار درهم، منها 120 مبايعة لأراضٍ، و434 مبايعة لوحدات سكنية، و75 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت معيصم الثانية مبايعات أكبر المناطق في القيمة بـ 1.03 مليار درهم عبر 53 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 249 مليون درهم، نتجت عن 22 صفقة، وثالثاً منطقة دبي مارينا بـ 121 مليون درهم عبر 31 صفقة، ورابعاً قرية جميرا الدائرية عبر 34 صفقة بقيمة 101 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة مبايعة لقطعة أرض تجارية في أبراج بحيرات جميرا بقيمة 219 مليون درهم بمساحة1650 متراً مربعاً، كما بيعت قطعة أرض تجارية في منطقة البرشا هايتس بقيمة 73 مليون درهم.

ونفذت شركة درفن العقارية صفقة قياسية جديدة، حيث باعت أغلى فيلا على الإطلاق في جزيرة جميرا باي بقيمة 175 مليون درهم، ضمن مشروع «سي ميرور» على 15 ألف قدم مربعة، وبمساحة بناء 17.500 ألف قدم مربعة، كما تم بيع فيلا على الخريطة في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهون 379 مليون درهم تمت عبر 154 معاملة، منها 42 رهناً لأرض، و236 رهناً لوحدات سكنية و24 رهناً لمبانٍ، وشهد السوق تسجيل 45 هبة بقيمة 513 مليون درهم.

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