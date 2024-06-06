افتتاح مركز مبيعات المرحلة الثانية من «عجمان ون»

المصدر: عجمان - وام

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افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان- عقار، مركز مبيعات المرحلة الثانية من «عجمان ون»، في إطار العمل المتواصل لإنجاز مشروعات سكنية، تتميز بكافة مقومات الرفاهية والعيش الرغيد.

واطلع الشيخ راشد بن حميد بحضور الشيخ حميد بن عمار، نائب رئيس مجلس الإدارة، على سير العمل في المشروع، الذي تتضمن مرحلته الثانية أكثر من 1300 وحدة متعددة الاستخدامات، إضافة إلى المحلات التجارية.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود فرق العمل التي ارتأت إقامة المشروع في موقع جغرافي متميز، يتوسط مدينة عجمان، ما يتيح للسكان الوصول للوجهات المنشودة خلال وقت قياسي، كما يتسم بقربه من الشوارع التي تربط إمارة عجمان بالإمارات الأخرى.

وبين أن إمارة عجمان أصبحت اليوم في مصاف المدن المتقدمة في مجال العمارة والتشييد، مشيداً بجهود «عقار» لإنجاز مشروعات نوعية تستقطب السكان، موجهاً بمواصلة العمل في المشروع، الذي سيصبح وجهة سكنية جديدة في إمارة عجمان.

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