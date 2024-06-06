الذكاء الاصطناعي يعزز فرص نمو المشاريع الصغيرة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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قالت كيتاكي بانجا؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ويبيدوو Webidoo في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة شريحة مهمة ضمن القطاعات الحيوية التي تسهم في إجمالي الناتج المحلي بدولة الإمارات».

وقالت بانجا إن مساهمة 557 ألف مشروع صغير ومتوسط كانت بنسبة 63.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة حتى منتصف العام 2022، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى مليون مؤسسة بحلول العام 2030.

وأشارت بانجا إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن مواكبة التطورات التقنية المتواصلة في مجال الذكاء الاصطناعي للمبيعات والتسويق تتطلب من مالكي تلك المشاريع تخصيص الوقت والمعرفة – وهي أمور لا تتاح لهم غالباً نظراً لكونهم يتولون أدواراً متعددة في مشاريعهم.

وأضافت بانجا: «وبينما تدرك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأفضلية التنافسية وفتح الآفاق أمام الفرص الجديدة التي تحقق لهم الأرباح - تماماً كما فعل ظهور الإنترنت قبل عقود، إلا أنها غالباً ما تعتبره جانباً معقداً للغاية لا يمكنها التعامل معه. ويستدعي ذلك توفير أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتسم بسهولة الاستخدام وكفاءة التكلفة، بحيث تساعدها على اغتنام إمكانات هذه التقنية دون الحاجة إلى التكاليف المرتفعة أو التعلم المعقد».

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