جمارك أبوظبي أفضل علامة وهوية مؤسسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، على جائزة أفضل علامة وهوية مؤسسية لعام 2024، ضمن جوائز مجلة «ورلد بيزنس آوتلوك»، عن فئة «العلامات التجارية»، وذلك لتطبيقها أفضل الممارسات والمعايير في تعزيز مسيرة التميز والإبداع، من خلال إطلاق شعارها الجديد الذي يأتي على شكل بوابة للتجارة، تربط أبوظبي بالعالم جواً وبراً وبحراً، وبصفتها وجهة للتجارة العالمية.

كما حصلت جمارك أبوظبي، على 3 جوائز أخرى عن فئة «التسويق والاتصال»، ضمن مشروع الهوية الجديدة لجمارك أبوظبي، والتي شملت جائزة أفضل حملة إعلامية، وجائزة أفضل حملة للعلاقات العامة والتسويق، وجائزة أفضل حملة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي فوز جمارك أبوظبي في جوائز «ورلد بيزنس آوتلوك»، تقديراً لجهودها في إطلاق هويتها المؤسسية في يوليو 2023 التي تواكب رؤيتها المستقبلية المستلهمة من تاريخها العريق، ودورها الحيوي في دعم قطاع التجارة ونمو الاقتصاد وحماية المجتمع، إذ عكس الشعار الجديد في تصميمه البساطة والحداثة والابتكار، وتميز التصميم بلونه الأخضر الداكن، للدلالة على الاستدامة في تبني الحلول المبتكرة لتطوير الخدمات والإجراءات الجمركية المعتمِدة على التكنولوجيا المتطورة، ما يواكب توجهات القيادة الرشيدة والحكومة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد. وقال محمد البلوشي، رئيس قسم الاتصال والتسويق المؤسسي، إن الحصول على 4 جوائز، يؤكد أن الهوية المؤسسية لجمارك أبوظبي وشعارها الجديد، ليس مجرد تغيير شكلي، بل هو انعكاس للتوجهات الاستراتيجية والرؤى المستقبلية للارتقاء بمنظومة العمل الجمركي نحو ترسيخ الريادة العالمية، استناداً على إرث وتاريخ القطاع الجمركي في أبوظبي، وإيذاناً ببدء مرحلة جديدة لتطوير الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات، وإطلاق المشاريع المبتكرة، بالاعتماد على تبني الحلول المستدامة والتكنولوجيا المتطورة، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وممارسة الأعمال، ويدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل اقتصادات العالم.

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