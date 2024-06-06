«دي بي ورلد» تتعاون مع الأمم المتحدة لحماية سلامة المحيطات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «دي بي ورلد»، عن تعاونها مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة بهدف تمكين خطط ملموسة لحماية سلامة المحيطات، وذلك خلال حوار مؤتمر المحيطات لمجموعة العشرين الذي عقد في جناح موانئ دبي العالمية بمدينة إكسبو دبي، ويجمع تحت مظلته قيادات الأعمال والخبراء في مجال المحيطات والاستدامة من مختلف أنحاء العالم.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «تؤكد شراكتنا مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة حرصنا المستمر على تطوير أبحاث المحيطات والمناخ، انطلاقاً من رسالتنا الرائدة والتي تسعى إلى تمكين تدفق التجارة حول العالم، وتعميق إدراكنا لأهمية سلامة المحيطات، ودورها الحيوي في ازدهار المجتمعات حول العالم، بدءاً من تخفيف أثر التغير المناخي، وصولاً إلى تمكين الفرص الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال استراتيجيتنا الجديدة للمحيطات، نلتزم بدعم النظم البيئية المتنوعة، وسلامة المياه، والتمويل الأزرق، وتلك مقومات أساسية لضمان محيطات مزدهرة تسهل تدفق الحركة التجارية أمام الجميع في مختلف أرجاء العالم».

وقال إريك جيركسكي، رئيس تحالف إدارة المحيطات بالميثاق العالمي للأمم المتحدة: «يمثل حوار اليوم فرصة سانحة أمام القيادات المتخصصة في القطاع البحري والاستدامة لتبادل الأفكار ومشاركة الحلول التي تدعم جهود مجموعة العشرين، وتحفز المجتمع الدولي للحفاظ على موارد المحيطات واستخدامها وإدارتها بطريقة منصفة تضمن استدامة كوكبنا».

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