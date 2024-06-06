إطار جديد للنموذج العالمي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف منتدى اليوبيل الفضي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، الذي انطلق تحت شعار «الفكر الحديث للتميز المؤسسي» في أبوظبي، عن الإطار العام للنموذج العالمي الجديد لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز التنافسية في قطاع الأعمال.

وأكد سعيد عبد الجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا للجائزة، أن برنامج الجائزة حمل لأكثر من 25 عاماً شعار التميز المستدام في أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، مشيراً إلى أن الدعم الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة طوال العقود الماضية، كان ولا يزال هو المؤشر الفعلي للمضي قدماً من أجل تحقيق الإنجازات المتواصلة للجائزة، لاسيما إطلاقها للنماذج الدولية المتطورة، وإحداث الطفرات الهائلة في الأداء المؤسسي لمؤسسات وشركات القطاعين الخاص والحكومي داخل وخارج الدولة.

من جهته، قال محمد سالم الظاهري، عضو اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، إن المنتدى استعرض الدور المحوري لنموذج الجائزة الجديد في تطوير القدرات التنظيمية للجهات المشاركة بالجائزة، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على تحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية، من خلال التطبيق الفاعل لمحاور ومعايير التميز، وأدوات التحسين والتقييم، بالإضافة إلى التعريف بمبادرات الجائزة، وإلقاء الضوء على مستجداتها.

بدوره، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، عضو اللجنة العليا للجائزة: «يأتي تنظيم منتدى جائزة الشيخ خليفة للامتياز، بالتزامن مع مرور خمسة وعشرين عاماً على إطلاق الجائزة، وتفخر غرفة أبوظبي بفتح صفحة جديدة من صفحات التميز المؤسسي في أبوظبي، مع انتقال جائزة الشيخ خليفة للامتياز نحو تطبيق معايير «الجيل الرابع»، الذي بات يعرف حالياً بـ «نموذج التميز الحكومي الإماراتي»، وتفعيل العمل به خلال الدورات المقبلة للجائزة، ابتداء من دورة العام الجاري».

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