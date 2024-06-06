«دو» تحتفل بإنجازاتها في مجال الاستدامة خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بأهم الإنجازات التي حققتها في مجال الاستدامة خلال 2023، مؤكدة التزامها بمواصلة كافة الجهود في هذا المجال خلال 2024. وانطلاقاً من مكانتها في مجال الرقمنة والابتكار التكنولوجي، عملت «دو» على وضع معايير جديدة للقطاع، وحققت نجاحات وإنجازات ملموسة في مسيرتها نحو تعزيز الاستدامة، بما يتماشى مع الجهود المبذولة للدولة خلال عام الاستدامة في الإمارات.

وتقديراً لالتزامها بتعزيز الاستدامة، احتلت «دو» المركز الرابع ضمن أفضل خمس علامات تجارية في دولة الإمارات في فئة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وفقاً لمؤشر «براند فاينانس» لتقييم مستوى المعرفة بالاستدامة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن فخورون بالجهود التي حققتها الشركة لترسيخ الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية، حيث إن مبادراتنا تعكس التزامنا بتعزيز الابتكار، وسعينا لتحقيق تأثير إيجابي ملموس في المجتمعات التي نقدم فيها خدماتنا، إذ نؤكد بذلك على التزام «دو» بأهداف الاستدامة الخاصة بها، والسعي لإنجاز التأثير الإيجابي المطلوب، والمشاركة بفاعلية في تحقيق رؤية وطموحات الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة».

وكجزء من التزامها الراسخ بحماية البيئة، أدى مشروع «دو» المُبتكر لتوليد الطاقة الشمسية على أبراج شبكة الهاتف المتحرك دوراً رئيسياً في تقليل التأثير البيئي لعملياتها التشغيلية. كما عملت «دو» على المساهمة بصورة حثيثة في تحقيق أهداف ورؤية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي من خلال مبادرات عديدة لترشيد استهلاك الطاقة في شبكتها. وأدت تلك الجهود إلى خفض استهلاك الطاقة في المكاتب بنسبة وصلت إلى 25 %، وذلك من خلال اعتماد تدابير تعزز رفع كفاءة الطاقة، بما في ذلك استخدام واقيات الشمس العازلة من شركة (3M)، وأجهزة استشعار الحركة، وغيرها من الأجهزة المُوفرة للطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز