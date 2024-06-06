70 % من مؤسسات المنطقة تتبنى استراتيجية الثقة الصفرية

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف معهد إنتراست للأمن السيبراني، أمس، عن نتائج استطلاع حول حالة اعتماد سياسة الثقة الصفرية والتشفير في عام 2024، الذي أظهر تصدر سوق الشرق الأوسط في تنفيذ استراتيجية الثقة الصفرية عالمياً (70 % في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية)، مقارنةً بالأسواق العالمية (62 %)، وسلّطت النتائج الضوء على الحاجة إلى مواصلة الابتكار والاستثمار في استراتيجيات الأمن السيبراني، وذلك بسبب التحديات التي لا تزال قائمة، أبرزها ضعف النظافة السيبرانية، ووجود مشاكل في إدارة بيانات الاعتماد.

وشملت الدراسة السنوية الثامنة عشرة التي أجراها معهد بونيمون، أن 4,052 متخصصاً في مجالي تكنولوجيا المعلومات وأمن تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا، وأستراليا ونيوزيلندا، واليابان، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وقال محمد عيسى مدير المبيعات الإقليمي لدى شركة إنتراست: «مع تصاعد وتيرة خروقات البيانات، والمقاطع المزيفة التي تنتج بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال باستخدام الهوية الاصطناعية، وعصابات برامج الفدية، والحروب السيبرانية، تتصاعد التهديدات بمعدلٍ ينذر بالخطر، ما يجعل اللجوء إلى الثقة الصفرية ضرورة ملحة للشركات، خاصة أن أمن المؤسسات وبيانات عملائها، تعتمد عليها، كما أن إدراك أهمية سياسة الثقة الصفرية أمر أساسي لتأمين مستقبل مؤسساتنا».

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