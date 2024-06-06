حملة «مفاجآت مدينة الذهب» تنطلق ضمن فعاليات صيف دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات عن عودة حملتها المرتقبة «مفاجآت مدينة الذهب» ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، التي ستنطلق من 10 يونيو الجاري حتى 20 يوليو المقبل. تعد هذه الحملة بتقديم تجربة تسوق استثنائية تتزامن مع أجواء عيد الأضحى المبارك، ما يوفر للمقيمين والزائرين تجربة تسوق فريدة.

تشارك في حملة «مفاجآت مدينة الذهب» أكثر من 50 علامة تجارية شهيرة من خلال أكثر من 130 متجر مجوهرات.

خلال فترة الحملة، سيتمكن العملاء الذين يتسوقون بقيمة 500 درهم في متاجر المجوهرات المشاركة من الاستفادة من مجموعة من العروض المميزة على الذهب والألماس ومجوهرات اللؤلؤ. إضافة إلى ذلك، تتيح الحملة للمتسوقين فرصة ربح قسائم ذهبية تصل قيمتها إلى 100,000 درهم.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، المدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية في دبي للاقتصاد والسياحة: «نحن سعداء لإعادة إطلاق حملة «مفاجآت مدينة الذهب» هذا العام، وتقديم عروض وجوائز تتزامن مع عيد الأضحى.

هذه الحملة تمثل شكرنا لعملائنا الأوفياء وفرصة للترحيب بالمتسوقين الجدد لتجربة أفضل ما تقدمه دبي في عالم المجوهرات. نتطلع لرؤية الجميع يستفيدون من هذه العروض الحصرية». وتشمل قائمة العروض والخصومات الحصرية، خصم يصل إلى 50% على مجوهرات الألماس واللؤلؤ وستقدم بعض متاجر المجوهرات المشاركة خصومات كبرى على مجموعاتها الفاخرة من الألماس واللؤلؤ، وخصم 50% على مجموعة مختارة من المجوهرات، بالاضافة إلى جوائز مجانية مذهلة مع كل عملية شراء.

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