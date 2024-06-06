خدمات «اقتصادية رأس الخيمة» في مراكز بريد الإمارات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن توفير خدماتها في مراكز ومكاتب بريد الإمارات المنتشرة في الإمارة، بموجب اتفاقية بينها وبين مجموعة بريد الإمارات.

وقد أصبح بإمكان المستثمرين إنجاز معاملاتهم التجارية بكل يسر وسهولة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إصدار التراخيص والتصاريح، وحجز الأسماء التجارية، وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر، وغيرها الكثير من الخدمات.

وأوضحت أمينة قحطان الشحي، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الشراكة الجديدة بين الدائرة ومجموعة بريد الإمارات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الدائرة لدعم قطاع الأعمال وزيادة قنوات الخدمة، منها توفير خدمات الدائرة في خمسة أفرع تابعة لمجموعة بريد الإمارات في رأس الخيمة، الأمر الذي سيسهم في توفير وقت وجهد المستفيدين.

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