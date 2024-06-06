«فيزا»: المستهلكون في الإمارات أكثر وعياً مالياً في استخدام بطاقات الائتمان

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «فيزا» أن المستهلكين في الإمارات، أكثر وعياً مالياً في استخدام بطاقات الائتمان. جاء ذلك ضمن نتائج استطلاع للرأي أجرته الشركة لتقييم مستويات المعرفة المالية للمستهلكين في الدولة، واستكشاف خياراتهم في إدارة الائتمان والادخار والإنفاق.

ورصد استطلاع آراء عينة متنوعة من المستهلكين الذكور والإناث، ممن تتراوح أعمارهم بين 18-55 عاماً، ويقيمون في إمارات دبي وأبوظبي والشارقة. وكشف الاستطلاع أن أكثر من نصف المشاركين من كافة الفئات العمرية، واثقون من وضعهم المالي. وأبدت نسبة مماثلة من المشاركين وعياً مالياً جيداً لنفقاتهم، حيث قال 68 % منهم إنهم يتابعون شؤونهم المالية عن كثب، فيما يضع 67 % منهم أهدافاً مالية طويلة الأجل، ويسعون جاهدين إلى تحقيقها.

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر المديرة الإقليمية لشركة فيزا، نائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي: «بينما تسعى الإمارات إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في ناتجها المحلي الإجمالي، نؤمن في «فيزا» بأن الاستخدام المسؤول للأموال، هو السبيل الأمثل لتحقيق الاقتصاد المستدام. وقد أظهرت نتائج استطلاع الثقافة المالية لعام 2024، أن 64 % من المشاركين يشعرون أن وضعهم المالي يحول دون قدرتهم على تحقيق أهداف مهمة. لذا، وبينما نحرص على تقديم حلول تساعد المستهلكين في الإمارات، مثل خدمة التقسيط، يسرنا أن نتيح استطلاعنا الجديد هذا للنقاش حول الثقافة المالية في دولة الإمارات، ونلتزم بحفز الجهود الحكومية لرفع مستوى الوعي المالي في الدولة».

وقام الاستطلاع بتقييم المشاركين، استناداً إلى إلمامهم بالمفاهيم المالية، بما في ذلك درجات الائتمان والقروض وأسعار الفائدة، وكيف تؤثر هذه العوامل في دخلهم. وقال 75 % إنهم على دراية بدرجاتهم الائتمانية، ومدى تأثيرها في وضعهم المالي.

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