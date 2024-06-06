بروبرتي فايندر: الأمن والسلامة والتنوع عوامل تجعل الإمارات موطناً مميزاً للإقامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة «بروبرتي فايندر للاستشارات العقارية»، أن الأمن والسلامة وسهولة المعيشة والتنوع في العروض عوامل تجعل من دولة الإمارات موطناً مميزاً للإقامة. واختتمت «بروبرتي فايندر»، في دبي أمس، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى «بروبرتي فايندر كونيكت 2024»، الذي أقيم تحت شعار «نحو مستقبل واعد: دور الثقة والتكنولوجيا في ازدهار القطاع العقاري»، وذلك بحضور أكثر من 300 شخصية من المتخصصين ورواد القطاع العقاري من جميع أنحاء الدولة، بمن فيهم ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وشهد الحدث إطلاق تقرير بروبرتي فايندر الأول «فتح الأبواب: رؤى واتجاهات وتوقعات السوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وكذلك «أكاديمية بروبرتي فايندر»، وهي منصة تعليمية رقمية تهدف إلى دعم مواهب القطاع، وتحظى بدعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ومن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير، إسهام خطط التطوير الحضري الوطنية في تعزيز حياة المجتمعات السكنية، بما في ذلك الاهتمام بحركة الأشخاص اليومية من السكن إلى أماكن العمل، وإنشاء بنية تحتية متطورة لتوفير وسائل التنقل المختلفة، مثل الطرق ووسائل النقل العامة، وبالتالي ربط المجتمعات والارتقاء بجودة الحياة، وأن المستثمرين يقبلون على دولة الإمارات نظراً لما تتمتع به من عائدات مرتفعة على الاستثمار وبيئة ضريبية وتنظيمية مشجعة وخيارات دفع مرنة وتوافر خدمات مميزة لإدارة العقارات.

ويسهم الطموحون من الباحثين عن المنازل في زيادة الطلب، خاصة نحو المعيشة التي تركز على المجتمعات السكنية الواسعة التي تتميز بتصميمات داخلية ومساحات رحبة ومفتوحة، مما يتيح للسكان تخصيص وتنظيم المساحات وفقاً لاحتياجاتهم وأذواقهم الشخصية، وأن المستهلك يتطلع دائماً إلى أسلوب الحياة المستدامة، وعندما يتحقق ذلك من خلال المساحات المفتوحة والخضراء مع البنية التحتية والمرافق الحضرية سريعة الاستجابة، يمكن أن تحول حتى المباني إلى أحياء سكنية بحد ذاتها.

وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «نحرص دائماً على أن يتخذ الباحثون عن العقارات قرارات مدروسة ومستنيرة، ويشكل التعاون الوثيق مع المعنيين حجر الزاوية لضمان تجسيد هذه القيم في القطاع العقاري بدبي، وهنا تكمن أهمية تضافر الجهود والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتنظيم المجتمعات السكنية رفيعة المستوى والقطاع بشكل عام، وبالتالي تعزيز جاذبية القطاع التي تتميز بها دبي على الخريطة العالمية».

تعزيز ثقة

وشهد ملتقى «بروبرتي فايندر كونيكت 2024»، الذي أقيم في «متحف المستقبل»، مجموعة واسعة من حلقات النقاش مع رواد إقليميين وعالميين في القطاع العقاري بمن فيهم بيتر رولينغز، المدير في «مجموعة فوكستون»، وبن سوندرز، المستكشف القطبي وحامل العديد من الأرقام القياسية، وجريجوري ديويرب، المؤسس والشريك الإداري، شركة آي/أو (A/O)، وغيرهم.

بدوره، قال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي، بروبرتي فايندر: «نسعى في بروبرتي فايندر دائماً إلى تشجيع الناس ومساعدتهم على عيش الحياة التي يستحقونها، وذلك من خلال تزويد الباحثين عن منازل والمستثمرين بالبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات صائبة ومستنيرة، وقد استعرضنا في تقريرنا الذي كشفنا عنه اليوم أحدث الأفكار والرؤى والتحليلات في المجال العقاري، مع التركيز على جانب يحظى باهتمام متزايد من الجمهور، وهو حياة المجتمعات السكنية، تولي بروبرتي فايندر الابتكار أهمية بالغة لجعل رحلة البحث عن العقارات أكثر سلاسة ويسر، وذهبنا إلى إلى ما هو أبعد من مجرد تقديم المنتجات لنسهم في تثقيف المتخصصين والعاملين في المجال العقاري بغض النظر عن مستوى الخبرة، من خلال إطلاق منصتنا التعليمية الرقمية «أكاديمية بروبرتي فايندر»، ويسعدنا إطلاق هذه المبادرة الأولى من نوعها في القطاع خلال النسخة الثانية من ملتقى «بروبرتي فايندر كونيكت»، وذلك لتشجيع الحوارات البناءة وتقديم حلول مؤثرة للتحديات المعاصرة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز