الإمارات لأنظمة المباني الحديدية تفوز بمشاريع بـ 225 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية (EBS)، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وإحدى الشركات المتخصصة صناعة الهياكل الفولاذية في الشرق الأوسط، عن فوزها بعقود تقدر قيمتها بأكثر من 225 مليون درهم.

وتشكل هذه الخطوة دلالة واضحة على مكانة شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، كشريك موثوق على مستوى المنطقة في قطاع صناعة الحديد الصلب والإنشاءات الحديدية.

وتشمل المشاريع الجديدة، عقد منشأة التصنيع المتطورة «AMP-2» التابع لشركة لوسيد موتورز، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب المبنى المركزي لخدمات التموين والمبنى الخاص بمرافق غسيل الملابس لشركة كاتريون القابضة للتموين في البحر الأحمر بالسعودية، وشركة معالجة الغاز التابعة لأدنوك، ومشروع حبشان لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي، إلى جانب جزء من الهيكل الفولاذي لبرج الحبتور المكون من 82 طابقاً.

وستسهم هذه العقود والمشاريع البارزة، في تعزيز محفظة شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية الواسعة النطاق والتي تشمل حالياً مجموعة من المشاريع قيد الإنجاز، ومن بينها مصنع فحم الكوك البترولي المكلس في ولاية صحار في سلطنة عمان، وعنبرين للطائرات لشركة الاتحاد الهندسية بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، كما العديد من المصانع والمراكز اللوجستية في جميع أنحاء المنطقة.

تحولات نموذجية

وقال جوزيف شدياق، المدير العام لشركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية: «تشهد صناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط تحولات نموذجية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي السريع، وتزايد الاهتمام بمجالات الاستدامة، ووفقاً لأحدث تقارير رابطة الفولاذ العالمية، من المتوقع أن نشهد نمواً مطرداً في الطلب على الحديد والصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشير هذه التوقعات إلى ارتفاع الطلب بنسبة 3.2 % في عام 2024، ويعود ارتفاع الطلب إلى حد كبير إلى مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق والمرونة الاقتصادية في المنطقة، ونعمل في شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، على تكثيف جهودنا لتلبية هذا الطلب المتزايد من خلال توسيع نطاق قدراتنا واعتماد التقنيات المبتكرة.

وأضاف شدياق: «يسهم التزامنا بتقديم حلول عالية الجودة للحديد والصلب عبر مختلف الصناعات، سواء الصناعات المتقدمة أو النفط والغاز أو المشاريع السكنية الشاهقة، في تعزيز مكانتنا الرائدة ودورنا الفعال في طليعة مسيرة التطور الصناعي، ونواصل في التزامنا وجهودنا لتلبية توقعات عملائنا والعمل على تجاوزها والمساهمة في عجلة النمو المستدام لقطاع صناعة الحديد والصلب في المنطقة».

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