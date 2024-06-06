ماجد الفطيم تطلق «غاف وودز» ليضيف 7000 وحدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماجد الفطيم، شركة التطوير العقاري، رسمياً عن مشروع «غاف وودز»، أحدث مفهوم تطوير عقاري لها، وهو أول مجتمع سكني يشبه الغابة في قلب دبي، ومن المقرر أن يتم إطلاق مشروع غاف وودز على 8 مراحل تمتد من الآن وحتى عام 2031.

وسيغطي المشروع مساحة 738 ألف متر مربع قبالة طريق الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من القرية العالمية، ويضم أكثر من 7000 وحدة سكنية فاخرة، مع إطلالات رائعة على الغابات.

وكانت الشركة قد طرحت هذا المفهوم في وقت سابق من هذا العام خلال مشاركتها في نسخة العام 2024 من قمة (MIPIM)، إحدى أكبر وأهم الفعاليات الدولية في القطاع العقاري، والتي انعقدت في مدينة كان بفرنسا.

وقال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية: «يمثل هذا الإطلاق إضافة نوعية لنا بتقديم كل ما هو جديد والأول من نوعه على مستوى المنطقة، لذا حرصنا على تقديم تجربة فريدة للمقيمين في إمارة دبي».

وأضاف: «غاف وودز هي أكثر من مجرد مجتمع جديد، إنها بداية فصل جديد في التطويرات المتميزة مع التصميم الإبداعي والمستدام للمجتمع في جوهرها».

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