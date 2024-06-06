«ساوث ليفينج» يضيف 209 وحدات إلى دبي الجنوب

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة دبي الجنوب للعقارات «ساوث ليفينج»، مشروعاً مخصصاً للشقق في المنطقة السكنية في دبي الجنوب، والذي يعيد تعريف الحياة السكنية المتميزة. ويأتي الإطلاق في إطار النهج المدروس الذي تتبعه الشركة وسجلها الحافل في تطوير وبيع وتسليم مشاريع سكنية ضخمة.

ويتكون مشروع «ساوث ليفينج» من 209 وحدات سكنية بمساحات واسعة، تضم استوديوهات وشققاً مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، ويضمن المشروع الجديد تقديم تجربة معيشية فاخرة من خلال التشطيبات المصممة بعناية ومرافق الراحة المثالية.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: «تواصل دبي الجنوب ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة رائدة ومفضلة، وتحظى باهتمام متزايد، ومع الإعلان الأخير عن مطار آل مكتوم الدولي، فإننا نتوقع المزيد من هذا الاهتمام وتحديداً من قبل المستثمرين الذين يدركون أهمية الاستفادة من هذه الفرصة، ونؤكد في شركة دبي الجنوب للعقارات التزامنا الراسخ تجاه تحقيق أقصى قدر من العوائد لمستثمرينا».

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