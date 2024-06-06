إطلاق «لوا ريزيدنس» في ميدان بـ 320 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة سوانك الأوروبية للتطوير العقاري، مشروع «لوا ريزيدنس» الذي يقع في مدينة محمد بن راشد في منطقة ميدان، وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 320 مليون درهم، وذلك خلال حفل مميز حضره نخبة من كبار الشخصيات والمستثمرين.

ويعد المشروع بداية فصل جديد لشركة سوانك وأول مشروع لها ضمن خططها التي تتماشى مع رؤية دبي لتأمين أسلوب حياة راقٍ للجميع، وتجربة سكنية لا مثيل لها. ويتميز «لوا ريزيدنس» بتفرده حيث يقدم مجموعة حصرية من الفلل يبلغ عددها 42 فيلا تتميز بتصاميم داخلية حصرية تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات للسكان.

وقال مصطفى السعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة سوانك للتطوير العقاري: «مع استمرار زخم النمو في دبي كواحدة من أكثر المدن سعادة وأماناً في العالم، وقدرتها الكبيرة على جذب أهم المستثمرين حول العالم، نشهد استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة، هذا ما حفزنا على إثبات قدراتنا وتعزيز التطور الحضري من خلال إطلاق مشروع يعكس جوهر الفخامة والأناقة والطابع العملي في دبي».

وأضاف السعيد، أن مشروع «لوا ريزيدنس» يجسد النهج الأوروبي في تشكيل أنماط الحياة المستقبلية، وتبني أسلوب حياة يتمحور حول الرفاهية والرقي، حيث تسعى الشركة من خلال هذا المشروع إلى تصدر مكانة بارزة في سوق العقارات الإماراتي، حيث تتطلع إلى لفت أنظار المستثمرين وتحقق نجاحاً باهراً على المستوى المحلي والإقليمي.

وأضاف السعيد، أن شركة سوانك تسعى إلى توسعة محفظتها العقارية من خلال شراء المزيد من الأراضي لتطوير مشاريع أخرى وبالتوجه نفسه، وهي حالياً في طور تصميم وتخطيط مشروعها القادم والذي سيتم الإعلان عنه قريباً.

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