«أستون مارتن» تطلق «ذا أستيرا إنتيريورز» في رأس الخيمة بـ 900 مليون درهم

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أعلنت دار غلوبال، الشركة العالمية لتطوير العقارات والمدرجة في بورصة لندن، أمس، عن إطلاق مشروع «ذا أستيرا، إنتيريورز من أستون مارتن»، السكني على شاطئ جزيرة المرجان في رأس الخيمة، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 900 مليون درهم (حوالي 200 مليون يورو).

وتتولى «أستون مارتن»، الإشراف على تصاميمه الداخلية، وهي المرة الأولى التي يعمل فيها فريقها الشهير بتصاميمه المميزة على مستوى العالم، ضمن أحد مشاريع التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دار غلوبال، إن الإطلاق المرتقب لمشروع «ذا أستيرا، إنتيريورز من أستون مارتن»، على جزيرة المرجان يعزز رؤية العلامة المتمثلة بتوفير تجارب معيشة مميزة لعملائها.

وأكد ستيفانو سابوريتي، مدير تنويع العلامات التجارية في أستون مارتن، أن هذا المشروع هو ثمرة التعاون الأول من نوعه لأستون مارتن في مجال التطوير العقاري ضمن منطقة الشرق الأوسط.

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