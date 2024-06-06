سوق دبي يتماسك قرب 4000 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذ سهم «دريك آند سكل» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في تداولات أمس، بسيولة ناهزت 68.5 مليون درهم بما يعادل 16.44% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 417.2 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4000 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 3980.32 نقطة، منخفضاً بـ 0.14%.

وقاد سهم «الإمارات ريم للاستثمار» ارتفاعات 21 سهماً بالسوق، مرتفعاً 8.8%، وصعدت في سوق دبي أسهم دريك آند سكل 4.2%، وبنك السلام - البحرين 2.16%، والفردوس القابضة 1.7%. وشهد سوق دبي خلال جلسة أمس تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم بنك السلام - البحرين بنحو 33 مليون سهم بسعر 1.95 درهم للسهم بقيمة إجمالية ناهزت 64 مليون درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 8948.09 نقطة، مرتفعاً 0.33% بنهاية جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 216.44 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 80.96 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 62.1 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم العين اﻷهلية للتأمين 11.1%، ومنازل 7.2%، ورابكو للاستثمار 4.14%، وأجيليتي جلوبال 3.2%. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.44 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي، و609.7 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 398.9 مليون سهم عبر تنفيذ 28.14 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز