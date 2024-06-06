«سندك» تستعرض مبادرات تعزيز منظومة الأداء والخدمات

المصدر: أبوظبي - وام

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ناقش مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك» المواضيع والقضايا ذات الصلة بمنظومة الخدمات في «سندك» لضمان تحقيق التطلعات المستقبلية بما يضاهي أفضل المعايير الدولية، ومستجدات المشروعات التشغيلية، التي من شأنها الارتقاء بآليات حماية المستهلك وتمكينه من الوصول السهل والسريع لخدمات تسوية وحل الشكاوى الناشئة من التعاملات مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة «سندك»، التي أنشأها المصرف المركزي، تعد خطوة رئيسية ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها مصرف الإمارات المركزي، بهدف تعزيز وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية للخدمات المالية.

وتناول المجلس خلال اجتماع عقده برئاسة فاطمة الجابري، رئيسة المجلس، تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على الخدمات المقدمة للمتعاملين، بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات غير الضرورية، لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات.

واستعرض تطوير آليات الحوكمة المؤسسية من خلال وضع إطار عمل قانوني واضح وفعال يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات بشأن تعزيز وعي المستهلكين وفهمهم للأدوار والمسؤوليات المنوطة بالوحدة، بالشكل الذي يؤدي إلى توطيد ثقة المستهلك وتعزيز تعامله مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة وفق أرقى الممارسات العالمية.

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