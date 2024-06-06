«فيتش» تمنح «جي إف إتش» نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي - البيان

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قامت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية بتثبيت تصنيفات مجموعة «جي إف إتش» المالية عند درجة «B»، مع استمرار النظرة المستقبلية المستقرة على المدى الطويل. كما أكدت الوكالة التصنيف الأول غير المضمون طويل الأجل للصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار المستحقة في 2025 والصادرة من خلال شركة صكوك «جي إف إتش» المحدودة عند درجة «B».

وفي سياق تأكيد التصنيف الائتماني للمجموعة، أشارت «فيتش» إلى استمرار الإدارة في التركيز على تطوير مصادر إيرادات أكثر استقراراً وتعتمد على الرسوم، مع السعي تجاه استراتيجية للحد من التقلبات في نموذج الأعمال من خلال التخلص من الاستثمارات العقارية غير السائلة، وزيادة الدخل الدوري من إدارة الاستثمار وأنشطة الخزانة.

وفقاً لوكالة «فيتش»، فإن الأنشطة المصرفية الاستثمارية أسهمت بشكل كبير في صافي أرباح المجموعة في السنوات الأخيرة، وبشكل رئيسي من خلال رسوم الأنشطة، مع زيادة ملحوظة في الأصول الخاضعة للإدارة التي بلغت قيمتها حوالي 9.9 مليارات دولار من 7.8 مليارات دولار بنهاية 2022.

وقال سوريانارايانان هاريهاران، رئيس الشؤون المالية في «جي إف إتش»، إن تأكيد تصنيفات المجموعة والنظرة المستقبلية المستقرة يوضح التقدم المستمر الذي نواصل إحرازه بينما نركز على تنفيذ استراتيجيتنا وجهود التنويع.

وأضاف: يسلط تقرير «فيتش» الضوء على المساهمات المتزايدة من خطوط أعمالنا الأساسية.

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