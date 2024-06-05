«بي دبليو إتش» الأمريكية تتوسع في المنطقة بتعاقدات من دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة فنادق «بي دبليو إتش» الأمريكية العالمية (BWH)، التي تضم أكثر من 4300 فندق في أكثر من 100 دولة، عن خططها لتوسع كبير في محفظتها الفندقية عقب مشاركتها في معرض سوق السفر العربي في دبي مؤخراً، حيث قامت بتوقيع صفقات إدارة جديدة في المملكة العربية السعودية لضم ثمانية فنادق جديدة تحمل علامتها التجارية إلى مجموعة علاماتها التجارية في المملكة العربية السعودية، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة للمجموعة العالمية في فندق «ميديا ون» في دبي، الذي يعد جزءاً من مجموعة «وورلد هوتيلز» الفاخرة.

ويقع فندق «ميديا ون» في مدينة دبي للإعلام، وقد انضم إلى المجموعة تحت العلامة التجارية «وورلد هوتيلز كرافتيد»، ما يعكس تصميمه العصري المميز.

وتتمتع سلالة فنادق «وورلد هوتيلز كرافتيد» بتصميمها غير الاعتيادي، حيث تقوم بتوفير تجربة فريدة من نوعها ومبدعة، ما يجعل فندق «ميديا ون» دبي يليق تماماً بهذه المجموعة الفريدة.

ويجذب هذا الفندق العصري والأنيق المسافرين من رجال الأعمال والسياح، ويمثل أول فندق من سلالة فنادق «وورلد هوتيلز كرافتيد» في الشرق الأوسط.

وتؤكد «بي دبليو إتش» العالمية التزامها بالنمو في الشرق الأوسط من خلال هذه التعاقدات الجديدة واتفاقيات الإدارة المرتبطة بها.

وستضم الإضافات الجديدة فنادق تحمل علامتها التجارية «الأساسية»، إضافة إلى العلامات التجارية الأخرى التابعة لها، التي من ضمنها الفنادق المخصصة للإقامات الطويلة الأمد.



وقال «فيتزا فان دن بيرج»، نائب رئيس العمليات الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة فنادق «بي دبليو إتش» العالمية: «في ظل التوسع الهائل لقطاع السفر والسياحة في هذه المنطقة المهمة من العالم، يسعد فنادق «بي دبليو إتش» الإعلان عن توسع علامتها التجارية عبر السلاسل الفندقية التابعة لها.

تتضمن هذه السلاسل خيارات ذات قيمة اقتصادية، فنادق من طراز البوتيك، وفنادق «وورلد هوتيلز» المصنفة ضمن الفنادق الفاخرة.

وإننا في فنادق«بي دبليو إتش» سعداء بأن تدير شركتنا الآن ثلاثة من هذه الفنادق مباشرة، وتعتبر بداية للعديد من المشاريع القادمة في المملكة.

إن هذا التوسع يأتي في وقت مناسب للغاية، حيث نعتقد أن علامتنا التجارية تشكل إضافة قيّمة في محفظة قطاع الضيافة في المملكة».

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