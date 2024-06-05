«إكسبو الشارقة» يحتفل باليوم العالمي للمعارض بإنجازات تعزز استدامة ونمو القطاع

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مركز إكسبو الشارقة احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمعارض المصادف لتاريخ 5 يونيو 2024 والذي يأتي هذا العام تحت شعار «المعارض محفزات المستقبل المستدام»، بحضور سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وأعضاء مجلس إدارة المركز ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات وعدد من الموظفين.

تأتي مشاركة إكسبو الشارقة دول العالم احتفالها بالنسخة التاسعة من اليوم العالمي للمعارض بهدف المساهمة في تعزيز دور صناعة المعارض والمؤتمرات في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتنشيط قطاعات السياحة والتجارة، وتنمية الروابط بين المستثمرين والشركات العالمية، حيث تأتي هذه المناسبة العالمية في وقت يواصل فيه إكسبو الشارقة مسيرة إنجازاته مرسخاً مكانة إمارة الشارقة كجهة إقليمية ودولية رائدة للمعارض والمؤتمرات.

وشهد مركز الشارقة إلى جانب المراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد خلال النصف الأول 2024، تنظيم واستضافة 20 معرضاً رئيسياً، تنوعت بين الفعاليات التجارية والعقارية والصناعية، من أبرزها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ومعرض الشارقة العقاري «ايكرس»، والشرق الأوسط لصناعة وتشكيل المعادن وصناعة الصلب «ستيل فاب» ومعرض الذيد الزراعي، وغيرها من الفعاليات، والتي تمكنت من استقطاب ما يزيد عن 500 ألف زائر، وشهدت مشاركة المئات من كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك في ضوء المشاريع التوسعية والخطط الاستراتيجية التي اعتمدها المركز منذ بداية هذا العام والتي تهدف إلى إغناء أجندته السنوية بفعاليات ومعارض مبتكرة ونوعية تواكب التوجهات العالمية في هذه الصناعة الحيوية.

وعلى المستوى الدولي برز مركز إكسبو الشارقة كلاعب رئيس في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات حيث حرص المركز على توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الجهات المنظمة للمعارض من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات والتجارب لتنمية قطاع المعارض والاستفادة من أحدث الإمكانيات اللوجستية والتكنولوجية لتقديم أفضل الخدمات للعارضين وللزوار، من خلال استقبال ممثلي كبرى مراكز المعارض في العالم وعقد اللقاءات مع الوفود الرسمية من عدة دول من أبرزها ألمانيا وإيطاليا وتركيا والهند، إلى جانب المشاركة في «القمة العالمية للرؤساء التنفيذيين للمعارض 2024» التي عقدت أعمالها في العاصمة الهولندية أمستردام، ومؤتمر «UFI» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في رواندا.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الاحتفال باليوم العالمي للمعارض يمثل مناسبة لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي ودوره في تعزيز مكانة إمارة الشارقة ونموها الاقتصادي، وذلك تماشيًا مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه المستمرة ببذل الجهود للارتقاء بكافة القطاعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن دعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة لمركز إكسبو الشارقة والمعارض التي ينظمها، يعد أحد العوامل الرئيسية لنجاح أجندة فعالياته على مدار العام، بالإضافة إلى الرعاية والتسهيلات التي تقدمها الدولة لصناعة المعارض، والتي تساهم في تطور هذا القطاع وجعله رافدًا أساسيًا للتنمية المستدامة في الإمارات.

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