ڤاليو تطلق منتجها التمويلي الجديد «Ulter» لقيادة التحول على ساحة تمويل خدمة التسوق الفاخرة

المصدر: القاهرة – البيان

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أعلنت أمسشركة ڤاليو،شركة تكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق برنامج «Ulter» وهو أحد الحلول الابتكارية التي تتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة بكل سهولة، مع الاستفادة بحد تمويلي مرتفع يفوق خطط التمويل المتاحة في السوق المصري. ويقدم «Ulter» خطط دفع مرنة، حيث يتيح للعملاء سداد مدفوعاتهم على أقساط تصل إلى 60 شهرًا،وبدون مقدم،مع تحديد فترات السداد وفقًا لقيمة التمويل، مما يضمن لهم تجارب شراء غير مسبوقة تلائم احتياجاتهم المالية.

وتم إطلاق منتج «Ulter» في حفل بعنوان "Echoes of Luxury: Past Wonders Inspiring Modern Opulence" بالتعاون مع مؤسسة "كلتشرفيتور- آرت دي إيجيبت" (CulturVator by Art d’Egypte)، وهي إحدى المؤسسات الرائدة في تنظيم الفعاليات والتجارب الفنية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وساهمت الفعاليات، والتي أقيمت بجوار هرم زوسر وسط رمال سقارة الذهبية، أحد أشهر المعالم الأثرية حول العالم،في خلق تجربة ابتكارية وفريدة من نوعها، من خلال إضفاء مفهوم جديد للرفاهية الحديثة والإبداع على الساحة المصرية.وأطلقت ڤاليو منتجها التمويلي الجديد «Ulter» في أجواء من الحماس والترقب بين الحاضرين، والذي شهد حضور مجموعة مختارة من المشاهير والشخصيات ورجال وسيدات الأعمال المرموقة والمتخصصين في مجال المنتجات الفاخرة والتمويل وكذلك الإعلاميين من حول العالم.

ونجحت الفعاليات في استقطاب مجموعة من أبرز المتحدثين والمتخصصين من مختلف المجالات، ومن بينهم أنجيلا ميسوني، رئيسة ميسوني؛ ووفاء هنداوي، سفيرة العلامة التجارية «باكارا»؛ ماركوس جوشرمن «كريستوفل»؛ وكاتيوسيا دي مارتينو ومهدي بن إبراهيم من «تيفاني آندكو»؛ وخبيرة الفن العالمية جيوفاناشيشوتو. وساهم المتحدثون، من خلال زيارتهم إلى مصر في مشاركة خبراتهم وتجاربهم لمد الجسور بين مجالات التصميم الحديث والفن والثقافة والتراث القديم، من خلال تقديم فعاليات مليئة بالرؤى والتجارب الملهمة، وهو ما يؤكد على أهمية إطلاق «Ulter» في دعم العلامات التجارية المحلية الفاخرة.

وتضمنت قائمة المدعوين مشاركين من مختلف القطاعات، لتسليط الضوء على معالم التراث الثقافي المصري، مع تعزيز وصول «Ulter» إلى الساحة العالمية. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في ضوء الرؤية والقيم المشتركة لكل من ڤاليو و"كلتشرفيتورمنآرت دي إيجيبت" (CulturVator by Art d’Egypte)، لتقديم تجارب متكاملة تجمع بين مجالات الفن والرفاهية وتساهم في تعزيز التبادل الثقافي، وهو ما يعكس رؤية مصر الابتكارية ونسيجها الثقافي المتنوع، والذي يرتكز علىتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقد أطلقت ڤاليو منتجها الجديد «Ulter» بهدف إعادة صياغة مفهوم تجربة التسوق للمنتجات الفاخرة في مصر، حيث تتيح حلولًا تمويلية سلسة ومرنة لقاعدة واسعة من العملاء الذين يتطلعون إلى الاستثمار في منتجات عالية القيمة. ويأتي إطلاق المنتج في ضوء التزام الشركة بتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق شراكاتها، بما يرسخ مكانتها الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية، مع إرساء معايير جديدة لتحقيق التميز وخلق تجارب عملاء غير مسبوقة. ويستهدف منتج«Ulter» تمويل شريحة المنتجات الفاخرة،حيث قامت الشركة بتصميمه لتلبية الطلب المرتفع على حلول السداد التي تتميز بالسهولة والمرونة، والتي تمكن العملاء من إتمام مشترياتهم عالية السعر من الأثاث ومنتجات تشطيب المنازل والسفر، والسيارات، واليخوت، وغيرها من المنتجات والخدمات المرتبطة بنمط الحياة المتطور. وقد قامت ڤاليو بالتعاقد مع أكبر متاجرفي قطاع المنتجات الفاخرة، بهدف إثراء تجارب العملاء وتزويدهم بحلول تمويلية تلائم احتياجاتهم المالية مع تسهيل حصولهم على أنماط الحياة الفاخرة التي يتطلعون إليها.

وفي هذا السياق أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو،عن سعادته بإطلاق المنتج التمويلي الجديد «Ulter»، الذي سيساهم في إحداث طفرة في السوق المصري عبر تمكين العملاء من شراء المنتجات والخدمات عالية القيمة من العلامات التجارية الفارهة دون التأثيرعلى خططهم المالية، مع التمتع بحد ائتماني مرتفع يفوق خيارات التمويل التي يقدمها السوق المصري. وأشار حسونة إلى التقدم الذي حققته الشركة على هامش فعاليات إطلاق «Ulter»،بفضل اختيار موقع سقارة التاريخي لاستضافة الفعاليات، والذي ساهم في استعراض تراث مصر العريق لجمهور متميز يضم نخبة من العملاء المميزين وشخصيات الأعمال البارزة.

وتعليقًا على هذا التعاون، أعربت نادين عبد الغفار، مؤسس شركة "كلتشرفيتور منآرت دي إيجيبت" (CulturVator by Art d’Egypte)، عن اعتزازها بالتعاون مع ڤاليو،مشيرةً إلى نجاح الفعاليات في تسليط الضوء على إنجازات الإبداع البشري علىمرالعصور، حيث يعكس ذلك الإرث العريق لرؤية "إمحوتب" وأعماله، مع استكشاف مختلف آفاق وأوجه التكامل بين الفن والتصميم والتقدم المجتمعي. وأضافت عبد الغفار أنه تم دعوة الزوار في منطقة سقارة لخوض تجربة مثرية ومتعمقة تجمع بين المعالم الأثرية العريقة ومظاهرالإبداع المعاصر، وهو ما يبرز دور الشراكة الاستراتيجي في تسليط الضوء على التراث الثقافي المتنوع في مصر مع ودعم صناعات العصر الحديث في نفس الوقت.

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