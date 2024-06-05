4351 شركة من الهند تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول

المصدر: وام

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كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر المستثمرين من الهند قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة من غير الإماراتيين خلال الربع الأول من العام الحالي، بـ 4351 شركة جديدة.

وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 2222 شركة جديدة ثم مصر في المرتبة الثالثة بـ 1404 شركات، تبعتها سوريا في المرتبة الرابعة بـ736 شركة.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، بانضمام 698 شركة جديدة لعضوية الغرفة، ثم بنغلاديش سادساً بـ 635 شركة، وجاءت العراق في المرتبة السابعة مع انضمام 501 شركة جديدة، في حين جاءت الشركات السودانية في المرتبة الثامنة في القائمة مع انضمام 379 شركة جديدة لعضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ عدد الشركات الصينية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 362 شركة لتحل في المرتبة التاسعة، في حين جاءت الأردن في المرتبة العاشرة مع انضمام 343 شركة أردنية جديدة لعضوية الغرفة في الربع الأول من العام الحالي.

ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة دبي في الربع الأول من العام الجاري، حل قطاع التجارة والخدمات أولاً بنصيب 42.3 في المائة من الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة، ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية بحصة 33.9 في المائة من إجمالي الشركات، تلاه قطاع الإنشاءات في المرتبة الثالثة بـ 9.2 في المائة من الإجمالي، ثم النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذاً على 8.1 في المائة من إجمالي الشركات الجديدة، فيما حل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خامساً بـ 6.5 في المائة

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