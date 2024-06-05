2.73 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.73 مليار درهم عبر 974 صفقة. وتم تسجيل 767 مبايعة بقيمة 2.06 مليار درهم، منها 74 مبايعة لأراضٍ، و626 مبايعة لوحدات سكنية و67 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت معيصم الثانية المناطق في المبايعات، من حيث القيمة بـ 241 مليون درهم عبر 12 صفقة، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 197 مليون درهم نتجت عن 50 صفقة، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 132 مليون درهم عبر 60 صفقة، ثم نخلة جميرا عبر 13 صفقة بقيمة 121 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة مبايعة لقطعة أرض صناعية في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 107 ملايين درهم تبلغ مساحتها نحو 2788 متراً مربعاً، كما بيعت قطعة أرض تجارية في نخلة جميرا بقيمة 62 مليون درهم، وبيعت شقتين على الخريطة في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع كازا كنال يبلغ سعر الشقة الأولى 31 مليون درهم، وبلغ سعر الشقة الثانية 29 مليون درهم.

وسجلت الرهون 515 مليون درهم، تمت عبر 161 معاملة، منها 39 رهناً لأرض، و172 رهناً لوحدات سكنية، و20 رهناً لمبانٍ، كما تم تسجيل 46 هبة بقيمة 261 مليون درهم.

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