5 معارض متخصصة ترسخ مكانة دبي وجهة للفعاليات

المصدر: (دبي – البيان)

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رسخت دبي مكانتها وجهة عالمية للمعارض والفعاليات وسياحة الحوافز والأعمال. وانطلقت أمس فعاليات 5 معارض نوعية متخصصة في مركز دبي التجاري العالمي، تشمل معرض الفنادق، الفعالية التجارية الأبرز بقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستمر حتى الخميس.

ويأتي انطلاق معرض الفنادق، بالتزامن مع معارض إندكس، و«ووركسبيس»، و«الترفيه»، و«كيدزسبيس»، لتجمع نخبة من المبتكرين وصناع القرار في القطاع والخبراء الدوليين لاستشراف أبرز التحديات التقنية والحلول المحتملة، بهدف الارتقاء بمستقبل قطاعات الضيافة والترفيه والأغذية والمشروبات. ويجمع معرض ومؤتمر إندكس 2024، آلاف المتخصصين في القطاع بهدف التواصل مع الجهات العارضة من أنحاء العالم وحضور مجموعة متميزة من المؤتمرات والعروض الحية. من جهة أخرى، يأتي «كيدزسبيس» كأحدث إضافات المعرض الذي يستعرض التحول في المساحات الآمنة، حيث يمكن للأطفال الرضع والأطفال الصغار حتى سن الثالثة العيش والنوم والتعلم واللعب.

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