1100 وحدة يضيفها «بيك سوميت» في جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «بيك سوميت» للتطوير العقاري عن تطوير المرحلة الثانية من «ذي أورتشارد بلايس» المشروع السكني الفاخر المستوحى من الطراز الأوروبي، والذي يوفر مجمعاً سكنياً متعدد المباني بأكثر من 1100 وحدة سكنية في قرية جميرا الدائرية، ويأتي تطوير المرحلة الثانية بعد البيع الكامل للوحدات في البرجين «آيه» و«بي»، وشهدت المرحلة الأولى للمشروع طلباً ملحوظاً على الوحدات نظراً لمساحات المعيشة المميزة والمجهزة بجودة عالية.

وقال سيرجي فورونوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة بيك سوميت شركة التطوير العقاري: «يسعدنا إطلاق برج C في مشروع «ذي أورتشارد بلايس» السكني، وذلك عقب النجاح الذي حققه إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، وتتميز المرحلة الثانية بفخامة الطابع الأوروبي، في قلب قرية جميرا الدائرية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز